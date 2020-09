Gemeenten willen ‘iets leuks’ voor jongeren organiseren, maar wat? ‘Financiële compensatie’

Maandag maakte de Nijmeegse burgemeester Bruls aan ‘iets leuks’ te willen organiseren voor jongeren komende winter. Maar zelf had Bruls nog geen idee wat. Wat willen jongeren zelf?

Yvonne Stassen (woordvoerder van het Veiligheidsberaad)

‘Veel jongeren hebben in de zomer de buitenlucht opgezocht. Als het winter wordt, verplaatsen de activiteiten zich naar binnen, en wordt het lastiger om de coronamaatregelen na te leven. Bruls wil daar op inspelen. We moeten denken in de richting van activiteiten.’

Hans van der Toorn Vrijthoff (17, zit in VWO-6 van het Baudartius College in Zutphen)

‘Ik heb al even over nagedacht, wat leuk zou kunnen zijn. Hier in de regio kennen wij de ‘zeskamp’, een groot toernooi met verschillende teams van rond de 7-12 man, en die teams strijden tegen elkaar voor de meeste punten. Maar zo’n toernooi wordt meestal aan het begin van de zomer georganiseerd. In de wintermaanden is het natuurlijk anders, dan is het koud, snel donker. Hierdoor is het allemaal lastig te organiseren…’

Nienke Luijckx (17, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren)

‘Bruls’ uitspraak verbaasde me, vooral omdat het zo breed werd gedragen door de burgemeesters. Het verschilt namelijk per gemeente hoe er met jongeren wordt omgegaan. Sommigen doen heel erg hun best om jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij lokaal coronabeleid, terwijl anderen dat juist niet doen. Omdat jongeren op sociaal vlak zoveel hebben ingeleverd, hoop ik dat er ontmoetingsplekken kunnen komen, waar ze op gepaste afstand met elkaar kunnen afspreken.’

Maurice Knijnenburg (23, voorzitter van de Nationale Jeugdraad)

‘Feestjes of festivals waar iedereen zich aan de anderhalve meter houdt, buiten, met een overkapping, zouden leuk zijn.’

Hans van der Toorn Vrijthoff

‘…Weet je wat ook leuk is? Een groot festivalterrein met allemaal grote tenten waarin overdag activiteiten worden georganiseerd. Bijvoorbeeld spellen die je met je vrienden kan spelen. Op het terrein is dan ook één grote hoofdtent, waarin de hele dag verschillende artiesten optreden van verschillende genres om een zo’n groot mogelijk publiek aan te spreken…’

Lyle Muns (26, voorzitter van de studentenbond)

‘Zo’n openluchtfestival of concert op anderhalve meter zou inderdaad wel een uitkomst zijn. Veel studenten missen het nachtleven, en willen weer dansen en los kunnen gaan. Misschien moet het, met goede ventilatie, ook wel binnen mogelijk zijn. In de Ziggo Dome, of het Gelredome.’

Stan Murray (17, zit in VWO-6 van het Baudartius College in Zutphen)

‘Ik hoop dat ik in de wintermaanden weer meer voetbaltoernooien kan spelen, want die zijn nu allemaal afgelast. Anders heb ik in de wintermaanden helemaal geen voetbal, want dan is de winterstop.’

Hans van der Toorn Vrijthoff

‘…En ook een paar eettentjes, dat is verstandig, want dan kunnen mensen daar de hele dag blijven hangen. In de avond gaat het programma verder. Ik zou het dan leuk vinden om een soort van centrale afsluiting van de dag te houden met een vuurwerkshow en daarna wordt er vervolgens één groot feest gevierd in de grote hoofdtent dat eindigt rond een uurtje of 12 of 1.’

Maartje te Brake (21, vierdejaars student rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen)

‘Kijk, zo’n festival of activiteit kan natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar ik denk dat je studenten nu veel gelukkiger maakt met een financiële tegemoetkoming. Dat zou ik veel liever hebben. Ik kan niet meer naar werkgroepen en doe alles digitaal. Daardoor mis ik echt dingen.’

Lyle Muns

‘Ik denk dat een financiële compensatie voor alle studenten wel op zijn plek is. Laatstejaarsstudenten krijgen nu al een tegemoetkoming, maar veel jongere studenten hebben ook studievertraging opgelopen door de crisis.’

Yvonne Stassen

‘Het gaat de komende weken uitgewerkt worden, dan weten we hopelijk meer.’