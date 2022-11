Gemeenten trekken de teugels aan in opvang voor Oekraïners: ‘Sommige locatiemanagers deden alsof het een gevangenis is’

Een Oekraïense moeder uit Cherson met een van haar kinderen in een oude school in Lelystad die tot opvang is omgebouwd. De vrouw werkt ook op de locatie. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Olena (40) staat onrustig van het ene been op het andere te wiebelen op de parkeerplaats voor het voormalige schoolgebouw van Scholengemeenschap Lelystad. ‘Hier heb ik dus een keer buiten geslapen’, zegt ze met een klein lachje, en steekt nog eens een sigaret op. Sinds april woont ze met 350 andere Oekraïense vluchtelingen in dit gebouw. Probleemloos gaat dat niet.

De vrouw uit Odessa is in september voor een nacht uit de opvang gezet. Ze zou toen een fiets hebben gestolen (‘een misverstand’) en stoned op de locatie zijn teruggekeerd (‘maar dat mag in jullie land’). Nadat ze op een avond was thuisgekomen van haar werk als kwaliteitscontroleur in een laboratorium in de buurt, mocht ze opeens haar kamer niet meer in. Die nacht bracht ze in een slaapzak op de parkeerplaats door. Met behulp van een advocaat mocht ze ’s ochtends weer naar binnen.

‘Ik ben benieuwd of ze het oké vinden dat je hier bent’, zegt Olena met een blik die zowel stress als nieuwsgierigheid verraadt als ze een verslaggever van de Volkskrant de opvang binnenleidt. In de oude school is het rustig en kalm. Netjes. Mensen lopen hun kamers in en uit. Soms woont er één gezin, vaker wonen meerdere vluchtelingen samen in een lokaal. Tussen hen in staan schermen en hangen lakens, privacy is er nauwelijks. Op verschillende plekken staan wasmachines en er is een kookruimte. In een hoek van het gebouw zijn lokalen ingericht als school voor de Nederlandse les.

Als Olena haar kamer wil laten zien, komen de bewakers in actie. De gemeente Lelystad laat telefonisch weten dat de journalist geen toestemming heeft om hier te zijn en dient te vertrekken. Zelfs buiten verder praten mag niet, ‘je kunt haar interviewen, maar dan wel buiten het hek graag’, is de boodschap van de bewaker.

In de zomer is er iets veranderd in de opvang van Oekraïners in Nederland: het besef kwam dat de oorlog niet na een paar maanden voorbij zou zijn. Veel particulieren die vluchtelingen in huis hadden genomen, vroegen hen een andere plek te zoeken. De stroom aan vrijwilligers droogde op. De gemeenten, die ook inzagen dat het langer zou gaan duren, bouwden de plekken die oorspronkelijk bedoeld waren voor tijdelijke opvang zo goed en kwaad als het ging om tot langdurige opvang.

Noodopvang kan een snelkookpan zijn

Het is gaan knellen op meerdere plekken, blijkt uit tips van vluchtelingen en bevriende Nederlanders verspreid over Nederland die de Volkskrant heeft ontvangen. Er zijn klachten over leefgeld dat niet of te laat wordt uitgekeerd, eten dat niet aansluit bij het Oekraïense dieet, bewakers die onaangekondigd kamers van mensen binnenkomen, medewerkers die weinig empathisch omgaan met oorlogstrauma’s. Soms is de aanleiding klein, maar in een noodopvanglocatie zitten veel mensen op elkaars lip, het kan een snelkookpan zijn. Meerdere Oekraïners zijn uit de opvang gezet, sommigen leven zelfs op straat. Er zijn conflicten tussen Oekraïners onderling, maar ook tussen bewakers en vluchtelingen.

Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio’s samenkomen die verantwoordelijk zijn voor het regelen van de opvang, herkent de ontwikkeling. Nu blijkt dat de Oekraïense vluchtelingen langer in Nederland zullen blijven dan aanvankelijk werd aangenomen, is er op locaties meer onrust en wrijving. De gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners, ook als ze overlast veroorzaken, laat het door het kabinet ingestelde Directoraat-Generaal Opvang Oekraïense Ontheemden weten. Zijn ze niet te handhaven binnen de locatie, dan moet er alternatieve opvang geregeld worden.

Er zit ook een andere kant aan Olena’s verhaal. Die zit drie weken later in een overlegruimte in het oude schoolgebouw, met twee bruine boterhammen met smeerkaas op een plankje voor zich, anders zou de lunch erbij inschieten.

Het etensaanbod en de tijden waarop dat geserveerd wordt leiden soms tot klachten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Marjolein Wesselius was tot juni teamleider Planning & Control bij de gemeente Lelystad, ze ging over de financiën en rechtmatigheid van het bestuur en organisatie. Nu Wesselius als teamleider de scepter zwaait over de opvang voor Oekraïners, zien haar dagelijkse bezigheden er heel anders uit. Neem vanochtend, toen er geen fruit geleverd was. Op zo’n moment stapt Wesselius snel in de auto om bij Albert Heijn appels en bananen te kopen. Gisteren waren de koffiebekers op, toen moest ze daarnaar op zoek.

‘De basis was niet op orde’

Half maart kreeg Lelystad van de veiligheidsregio het verzoek een noodopvanglocatie te vinden. In eerste instantie voor 3 tot 6 maanden, zoals op vele plekken in Nederland. De school was leeg, maar nog niet gesloopt, dus werd hij in razend tempo gereedgemaakt. Het beheer van de opvang gaf de gemeente in handen van het Leger des Heils en het Rode Kruis.

Maar, zo zegt de voormalig teamleider Planning & Control, ‘de basis was niet op orde’. Praktisch, maar vooral ook financieel liep het niet goed – ze kan niet ingaan op de details. En dus nam de gemeente in de zomer de regie terug. Veel werd aanbesteed, meubilair en wasmachines van het Leger des Heils vervangen. Wesselius regelde dat er meer douches kwamen, nu ín het gebouw, in plaats van het handjevol mobiele douches naast de parkeerplaats. ‘Er woont hier een vrouw van 91 jaar oud met een rollator’, zegt ze. ‘Die laat je in de winter toch niet buiten douchen?’

Wesselius let streng op de begroting. De gemeente krijgt van het Rijk 100 euro per bed per nacht en dat moet voldoende zijn. ‘Anders krijg je ook scheve verhoudingen met de inwoners van Lelystad. Er zijn mensen die een uitkering hebben en nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Die naar de voedselbank moeten, die naar de tweedehandswinkel moeten, terwijl mensen hier nu vrijwel alles gratis krijgen hoewel ze nota bene bijna allemaal werk hebben.’

Ook op het gebied van personeel werden er veranderingen doorgevoerd. Er kwamen nieuwe locatiemanagers, die de leefregels strenger gingen handhaven. ‘Kinderen stuiterden hier soms nog om elf uur ’s avonds door de gangen, terwijl ze de volgende dag gewoon naar school moesten. En dan klagen de docenten dat de kinderen in de klas in slaap vallen.’

Sindsdien moeten kinderen vanaf 21 uur op hun kamer blijven. Ook wordt er strenger gekeken naar wie de opvang bezoekt. Dat is nodig, benadrukt Wesselius, want er komen weleens ongenode gasten binnen. ‘Mensen die zich voordoen als Oekraïners om hier gratis te mogen wonen, bijvoorbeeld. Die glippen hier naar binnen, eten vrolijk mee. Onlangs hebben we er weer zes uitgehaald.’

Een andere leefregel is dat de Oekraïners geen drank of drugs mogen gebruiken – nee, óók niet op de eigen kamer. ‘Het klinkt misschien drastisch,’ zegt ze, ‘want thuis drinken Nederlanders ook een wijntje. Maar dit is een gezinslocatie, er verblijven veel kleine kinderen. Als bewoners hier dronken rondlopen, komt er gedoe.’

Onvrede over het eten

Vluchtelingenwerk merkt dat de wrijving inderdaad toeneemt op verschillende plekken in Nederland. ‘Feit is dat Oekraïners langdurig verblijven op locaties die daar veelal niet voor bedoeld zijn’, zegt een woordvoerder. ‘Ze hebben weinig regie over hun eigen leven. We krijgen klachten over het gebrek aan privacy, onaardige opmerkingen van beveiligers, het eten en de tijden waarop dat geserveerd wordt, waardoor mensen die werken soms een maaltijd missen.’

Oekraïense kinderen helpen na hun les met het opruimen van hun klaslokaal in de opvang in het voormalige schoolgebouw van Scholen­gemeenschap Lelystad. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ook in Lelystad is er bij sommigen onvrede over het eten. Meerdere bewoners die de Volkskrant sprak – zij willen anoniem blijven, omdat ze bang zijn om uit de opvang gezet te worden – klagen over het beperkte aanbod. Ook was het lange tijd niet toegestaan om op hun kamer te eten of om voedsel op hun kamer te bewaren, vanwege de muizen. Dat is alsnog toegestaan, mits de vluchtelingen hun lokalen goed schoonhouden.

Oekraïners geven hun kinderen graag groenten tijdens de lunch en hebben niets met casino wit of volkoren brood belegd met kaas, jam en worst. ‘Ik wil je niet beledigen, hoor’, zegt een jonge moeder. ‘Prima als jullie dit eten in jullie cultuur, maar mijn kinderen weigeren dit.’ De kwestie van het eten kan een kleinigheid lijken, maar is fundamenteel. Eten raakt aan identiteit. Niet kunnen bepalen wat en wanneer je eet, kan voelen alsof je de regie over je eigen leven kwijt bent.

Bij het horen van de klachten over het dieet schudt de teamleider haar hoofd. ‘In de avond zijn er cateringmaaltijden, voor het ontbijt en de lunch is er brood, Brinta, yoghurt, fruit. Laatst vroegen de bewoners: ‘Kan er ook kipfilet bij?’ Kip is voor Oekraïners het magische woord. Dan zorgen wij dat er voortaan ook plakjes kipfilet zijn. Daarnaast loopt er een aanbesteding voor een nieuwe cateraar die ook Oekraïens eten bereidt. We luisteren dus echt naar de wensen van de bewoners.’

Olena is nu dakloos

Drie weken na het eerste gesprek komt Olena op een grauwgrijze dag met haar fiets in de hand aanlopen in winkelcentrum ’t Lelycentre. De fiets is het enige wat ze nog heeft sinds ze definitief de opvang uit is gezet, vertelt ze bij een kop filterkoffie in cafetaria Lelyhof. Ze is nu dakloos, ook al is de gemeente volgens het Rijk verplicht alternatieve opvang voor haar te regelen. Dat is niet gebeurd. ‘We hebben haar geadviseerd naar het Leger des Heils te gaan’, aldus Lelystad.

Olena is de opvang uitgezet. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De meeste nachten brengt Olena op de bank bij een vriend door. Als ze niet haar diensten draait in het laboratorium, rijdt ze met haar fiets een beetje door de stad. Soms neemt ze een kijkje bij een Oekraïense man die ook de opvang is uitgezet en nu in een tentje woont.

Eerlijk is eerlijk: toen ze definitief uit de opvang werd gegooid, had ze inderdaad wat gedronken. Ze had vrienden uitgenodigd voor een etentje en daar werd een biertje bij gedronken. Niets geks, ze was niet dronken, zegt ze.

Olena denkt dat ze zo kort werd gehouden, omdat de leiding haar een lastpak vond. Ze was een van de weinigen die Engels sprak. Daarom gaf ze vaak klachten door van medebewoners. ‘Misschien kregen ze daarom de pik op mij. Sommige locatiemanagers deden alsof het een gevangenis is daar.’ Ze doelt daarmee overigens niet op de eindverantwoordelijke Wesselius, maar op een ex-marechaussee die ook op de school werkt.

‘Ik weet het’, zegt ze. ‘Ik ben niet de makkelijkste, ik heb een verleden van psychische klachten. Maar in de eerste maanden waren er nooit problemen.’

Ook andere ontevreden bewoners zeggen dat er een groot contrast is met de eerste paar maanden. Vroeger mocht alles en was iedereen aardig, vertellen ze. Nu reppen ze van willekeur en een angstcultuur. Ze vrezen dat ze uit de school worden verwijderd als ze te veel klagen. ‘Het is hier wel heel streng’, zegt Olena’s advocaat Romano Manniesing, die ook Oekraïners op andere plekken vertegenwoordigt. Zo mag hij zonder toestemming niet meer de opvang in om Olena te spreken. ‘Dat is op zich niet illegaal, maar heel netjes is het niet’, zegt hij.

Sommige bewoners, zoals de vrouw met het haarnet, helpen bijvoorbeeld met de lunch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Alles is heel goed geregeld’

De gemeente weet dat sommigen ontevreden zijn. ‘Maar vergis je niet, 90 procent vindt het hier heel fijn’, zegt Wesselius. Wekelijks zijn er inspraakochtenden, er worden uitstapjes georganiseerd en cursussen aangeboden. Enkele bewoners, vooral moeders die graag in de buurt van hun kleine kinderen blijven, zijn aangenomen om te helpen op de locatie, bijvoorbeeld bij de lunch en schoonmaak. Een van die vrouwen, een moeder van vier kinderen uit de Zuid-Oekraïense stad Cherson, is door de gemeente gevraagd de Volkskrant te vertellen over haar ervaringen.

De vrouw is zeer tevreden, zegt ze. Zowel over de kamer, de school, de leraren, de kinderwagen die ze kreeg als de mensen die hier werken, alles is ‘heel erg goed geregeld’. Als het gesprek komt op de klachten van medebewoners, lacht ze veelbetekenend. ‘Kijk, ik wil niet negatiefs over ze zeggen, maar Oekraïners zijn wel snel ontevreden.’

Waar de een vooral behoefte heeft aan een rustige omgeving voor haar kinderen, wil de ander niets liever dan haar vrije bestaan behouden. Zo komen twee totaal verschillende levens samen in een afgeschreven schoolgebouw in Lelystad.

‘Ik wil voor iedereen zorgen’, zegt Wesselius, ‘maar je hebt je te gedragen. Als je je niet aan de regels houdt, dan gebeurt hetzelfde als bij elke inwoner van Lelystad: de politie staat voor de deur of je wordt je huis uit gezet. Als iemand niet te handhaven is op een locatie, dan moet diegene er gewoon uit. Het kan hier geen vrijstaat zijn ten koste van de gezinnen die hier zitten.’

‘Het is onmenselijk hoe weinig regie je daar nu over je leven hebt’, zegt Olena. ‘Ik voelde me gekooid.’