Gemeenten springen bij: Hengelo vangt 100 vluchtelingen op, Middelburg 250

Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen in het noodcentrum van het COA in Zoutkamp, provincie Groningen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Met de opvangplekken geven de gemeenten gehoor aan de oproep van de burgemeester van Westerwolde om het aanmeldcentrum in Ter Apel te helpen met de opvang van asielzoekers. Dit grootste asielzoekerscentrum van Nederland overschreed de laatste weken zijn maximumcapaciteit. In de nachtopvang bijvoorbeeld sliepen zo’n 750 mensen, terwijl er plaats is voor 275 personen.

Vrijdag vroeg het demissionaire de provincies om in het weekeinde ieder honderd extra opvangplekken te realiseren. De Commissaris van de Koning van Overijssel vond Hengelo bereid om bij te springen. Het gemeentebestuur stelt een deel van het Hazemeijer-complex ter beschikking. Tot voor kort werd dit voormalige fabrieksterrein gebruikt als GGD-vaccinatielocatie.

Van Middelburg mag het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) evenementenlocatie Studio A58 als noodopvang gebruiken. Normaal gesproken vinden in de hal en foyer, met samen een oppervlakte van zo’n 2.500 vierkante meter, beurzen of congressen plaats. Nu worden er tijdelijk veldbedden geplaatst. Later vervangt het COA die door wooneenheden die ook op andere opvanglocaties worden gebruikt.

Het gemeentebestuur van de hoofdstad van Zeeland was aanvankelijk van plan om komende dinsdag een besluit te nemen over de tijdelijke opvang de vluchtelingen. Vanwege ‘de urgentie van dit moment’, schrijft de gemeente op haar website, heeft het college dat besluit naar voren gehaald. ‘Ook de Commissaris van de Koning van Zeeland heeft dat indringend aan de Zeeuwse burgemeesters gevraagd.’

In de maand september steeg het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland fors, met name door de komst van Afghaanse vluchtelingen. In totaal vroegen 5.089 mensen asiel aan, 36 procent meer dan in augustus. Van deze mensen kwamen er 1.199 uit Afghanistan, bijna vijf keer zo veel als in de maand ervoor. Deze Afghanen zijn vrijwel allemaal na de machtsovername van de Taliban door Nederland geëvacueerd.

Asielzoekers die in Nederland aankomen, moeten zich eerst melden in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, een dorp in het uiterste zuidoosten van Groningen, tegen de Duitse grens aan. De laatste tijd hebben maar weinig bewoners van asielzoekerscentra door kunnen stromen naar huurwoningen. Voor nieuwkomers is daardoor te weinig plek: in Ter Apel sliepen sommigen op veldbedden, stoelen of op de grond.

Afgelopen dinsdag eiste burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, dat andere gemeenten per direct noodopvangplekken voor asielzoekers beschikbaar stelden. Twee dagen later benadrukte voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen dat de problemen in Ter Apel landelijk moeten worden aangepakt. ‘We zijn hier met z'n allen verantwoordelijk voor’, aldus Schuiling. ‘Als je wel plek hebt, maar het niet doet, is de conclusie dat je het probleem neerlegt bij de mensen in Ter Apel.’

Sommige gemeenten breidden vorige week hun opvang al uit om de druk in Ter Apel te verlagen. Zo heeft Almere naast het asielzoekerscentrum in bijgebouwde paviljoens tijdelijk ruimte gemaakt voor tweehonderd asielzoekers. Gorinchem heeft zijn voormalige Belastingdienstkantoor ingericht voor de opvang van driehonderd mensen. In Emmen konden zo’n 150 mensen in een voormalig hotel terecht.

De gemeente Middelburg schrijft ‘blij’ te zijn dat het samen met de eigenaar van Studio A58 de verantwoordelijkheid kan nemen om Ter Apel verder te ontlasten. Met de winter in aantocht wil het gemeentebestuur voorkomen dat asielzoekers in tenten moeten worden opgevangen. ‘Dat vinden wij niet menselijk en wenselijk’, aldus de gemeente.

De opvang in Middelburg blijft in eerste instantie voor de periode van een half jaar. Daarna kan opnieuw met een half jaar verlengd worden. De opvang in Hengelo geldt voor een periode van vier weken.