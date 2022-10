Gemeenten moeten ruim 21 duizend statushouders een huis geven in de eerste helft van volgend jaar

Een kamer in een tijdelijke opvanglocatie in Oegstgeest. Beeld ANP

De doelstelling is gebaseerd op het verwachte aantal asielzoekers dat tussen 1 juli van dit jaar en 1 maart van volgend jaar een verblijfsvergunning krijgt. Ook honderd Afghaanse evacués maken onderdeel uit van de groep die een huis moet krijgen.

In maart bekijkt het kabinet of de doelstelling moet worden bijgesteld. Het houdt er rekening mee dat er meer woningen nodig zijn als er vanwege de oorlog in Oekraïne meer Oekraïners naar Nederland komen.

In de tweede helft van dit jaar is de doelstelling min of meer gelijk aan die van begin volgend jaar. Gemeenten hebben echter veel moeite om de beoogde aantallen te halen. Op 1 september was er in 315 van de 344 gemeenten een achterstand van in totaal 10.343 te huisvesten statushouders.

Overvolle opvang

De moeite die gemeenten hebben om huizen te vinden voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, is mede de oorzaak van de huidige asielcrisis. Omdat statushouders in reguliere asielzoekerscentra moeten wachten op een woning, is er daar te weinig plek om nieuwe asielzoekers op te nemen. Daardoor is onder meer het opvangcentrum in Ter Apel overbelast.

Intussen probeert de overheid om met verschillende maatregelen de opvangcrisis beheersbaar te maken. In de asieldeal uit augustus is opgenomen dat gezinshereniging pas mogelijk is als een gemeente een woning beschikbaar heeft voor een statushouder met zijn familie.

Ook zoekt het kabinet naar nieuwe opvanglocaties. Daarbij stuit het regelmatig op weerstand van gemeenten, zoals de gemeente Noordoostpolder. Een tweede aanmeldcentrum in het dorp Bant had Ter Apel moeten ontlasten, maar komt er niet vanwege een gebrek aan draagvlak. Het kabinet werkt aan een wet om gemeenten te kunnen dwingen asielzoekers op te vangen.