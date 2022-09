Gemeenten met Gazprom als energieleverancier slagen er niet in om tijdig over te stappen

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Beeld Bart Maat / ANP

Minister Rob Jetten (D66) voor Klimaat en Energie besloot in april dat de zeker 120 gemeentelijke Gazprom-klanten binnen een halfjaar een andere energiemaatschappij moeten hebben gevonden om hun scholen, zwembaden, bibliotheken, sporthallen en stadhuizen te verwarmen. De maatregel geldt ook voor andere (semi)publieke instellingen met goedkope Gazprom-contracten, zoals waterschappen, universiteiten en drinkwaterbedrijven.

Gezien de gunstige tarieven waartegen gemeenten de Gazprom-contracten hebben afgesloten, en de in een jaar tijd ruim verachtvoudigde gasprijzen, is overstappen momenteel een dure aangelegenheid, erkende Jetten onlangs tegenover Nieuwsuur op de kritiek van gemeenten. ‘Maar dat is een prijs die je moet betalen voor het niet langer vullen van de schatkist van een oorlogszuchtige dictator’, vindt hij.

Overstappen blijkt echter geen sinecure. De gemeente Den Haag gooide het bijltje er vorige week bij neer nadat geen enkel bedrijf op de Haagse aanbesteding had gereageerd. Den Haag vraagt het ministerie van Economische Zaken nu, net als een dozijn andere gemeenten, om uitstel van de deadline tot 1 januari. Ook de gemeente Baarn is nog naarstig op zoek naar een nieuwe leverancier.

Miljoenen extra

Wie wel een nieuwe leverancier vindt, is fors duurder uit. Utrecht denkt door de gedwongen overstap tot 2024 11 miljoen euro meer kwijt te zijn aan energielasten, schreef het college van burgemeesters en wethouders dinsdag. In het geval van de Universiteit Maastricht gaat het om 5- à 8 miljoen euro extra, vertelde rector magnificus Rianne Letschert tegen radioprogramma Spraakmakers, terwijl waterleidingbedrijven Dunea, Oasen en PWN tien keer zoveel vrezen kwijt te zijn, aldus Nieuwsuur.

Het frustreert overstappers dat ook hun nieuwe leveranciers gewoon gas inkopen op de Europese markt, waar Noors, Amerikaans of Algerijns gas zich onherleidbaar vermengt met Russisch gas. Zo spekken overstappers alsnog de Russische schatkist. ‘Ongeacht de gecontracteerde leverancier krijgen we nog steeds Russisch gas geleverd, omdat Russisch gas nu eenmaal onderdeel is van de Nederlandse gasmix’, aldus het Utrechtse college.

Bovendien zeggen zeven andere landen, waaronder Duitsland, de VS, Italië en Frankrijk, hun goedkope Gazprom-contracten juist niet op. De Duitse regering greep in april namelijk de macht bij Gazprom Germania, het Europese hoofdkantoor. De inkomsten van de tot ‘Securing Energy for Europe’ (SEFE) omgedoopte gasleverancier, waar ook de Gazprom-dochter onder valt waarmee Nederlandse gemeenten een contract hebben, vloeien sindsdien niet meer naar Moskou, maar naar Duitsland. In tegenstelling tot de energieministers van de zeven andere landen is Jetten er echter niet van overtuigd dat SEFE geen Russisch bedrijf meer is.

Fries gas

Niet alle Nederlandse gemeenten zitten overigens met de handen in het haar. De Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF), een energieverbond van zestien Friese gemeenten, heeft besloten voortaan zelf maar voor energieleverancier te spelen. Vanaf oktober koopt de coöperatie louter nog Noors gas in, om komende jaren allengs over te stappen op gas van Friese makelij, bijvoorbeeld door lokaal bermgras te vergisten tot biogas. ‘Met bermgras denken we op den duur te kunnen voorzien in de helft van het aardgas dat we nodig hebben’, zegt OVEF-directeur Isolde den Haring.