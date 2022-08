Gemeenten maken nauwelijks gebruik van budget voor opvang statushouders in hotels

De Syrische statushouder Imad Alhwish (34) in de hotelkamer in Putten waar hij nu verblijft. Hij doorliep zeven azc’s in een jaar voordat hij hier terechtkon. Beeld Jiri Büller

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft sinds november al geld beschikbaar voor gemeenten om 2.500 statushouders een halfjaar in hotelkamers onder te brengen in afwachting van definitieve huisvesting. Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat slechts 315 statushouders via deze regeling zijn ondergebracht ondanks afspraken met gemeenten om vluchtelingen met een verblijfsvergunning op te nemen.

Slechts zestien gemeenten maken momenteel gebruik van de zogeheten Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Van de 2.500 beoogde plaatsen zijn er maar 220 bezet; 95 bewoners stroomden eerder al door naar definitieve huisvesting. Gemeenten zijn terughoudend met de regeling omdat statushouders na het halfjaar niet meer kunnen terugkeren naar de COA-opvang in asielzoekerscentra (azc’s). Ook aarzelen hotels statushouders op te nemen uit angst dat andere gasten wegblijven.

Het is een gemiste kans, zegt woordvoerder Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk Nederland. Door het huizentekort en de recent ingelopen achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten statushouders gemiddeld een jaar wachten tot zij door hun toekomstige gemeente een huis toegewezen krijgen. Zodoende verbleven op 1 juli ruim 15 duizend statushouders nog in de overvolle azc’s, eenderde van het totaal aantal bewoners.

‘De 2.500 bedden die vrijkomen als de HAR volledig zou worden benut, kunnen de azc’s enorme verlichting bieden’, zegt Van der Linden. ‘De vrije bedden kunnen gebruikt worden voor vluchtelingen die nu in Ter Apel voor een gesloten hek staan en buiten moeten slapen. Of voor asielzoekers die al wekenlang van sporthal naar tent naar sporthal verkassen, zonder douche of privacy.’

Positieve reacties

Met de HAR kunnen gemeenten statushouders op kosten van het rijk zes maanden lang hun intrek laten nemen in een hotelkamer, pension, bed and breakfast, stacaravan of andere recreatiewoning. Gemeenten krijgen van het COA een bedrag dat daarnaast voorziet in de kosten van eten en begeleiding voor zes maanden. ‘Het kost gemeenten niks, zegt Van der Linden. ‘Ze krijgen alleen meer tijd om te zoeken naar passende, definitieve huisvesting.’

De gemeenten die wel hotelkamers beschikbaar stellen via de HAR zijn doorgaans tevreden over de regeling. Zo ook Rotterdam, een van de eerste gemeenten die aanspraak maakten op de HAR. Al in december verhuisden 46 statushouders naar een hotel in het centrum. Zij werden begeleid door Stichting Mano, die de statushouders hielp met taallessen en zorgafspraken en activiteiten voor hen organiseerde. Lieke Galbraith, directeur van Stichting Mano, vindt het zonde dat de regeling niet door meer gemeenten wordt gebruikt. Ook de statushouders zelf waren positief. ‘Ze vonden het een verademing dat ze weg mochten uit het azc en alvast hun stad konden ontdekken.’

Een van de redenen dat de regeling op een muur stuit, is de beschikbaarheid van hotels. ‘We zijn een toeristische stad’, zegt een woordvoerder van gemeente Den Haag, waar geen HAR-aanvraag werd gedaan. ‘Het is niet zo dat we eindeloos hotelkamers tot onze beschikking hebben.’ Ook in kleinere gemeenten moet een plek in een vakantiepark of hotel zwaar worden bevochten. Dit ondervond bijvoorbeeld de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. Toch wist de gemeente kamers te reserveren.

Angst voor wegblijvende gasten

Hotels die bereid zijn plek te maken voor statushouders, proberen naarstig uit de publiciteit te blijven, angstig om de overgebleven kamers niet verhuurd te krijgen. ‘Nee’, antwoordt een manager van een Rotterdams hotel resoluut als haar gevraagd wordt of er tijdelijk statushouders in haar hotel verbleven. Een telefoongesprek later beaamt ze dat haar hotel wel degelijk een tijdje onderdak bood aan vergunninghouders. Zelf heeft ze die periode als positief ervaren, maar ze is bang dat gasten wegblijven als het openbaar wordt. ‘Destijds deed het al fluisterend de ronde in de lobby: wonen hier nou statushouders?’

Ook de uitbaters van het Puttense hotel waar op dit moment vier statushouders uit Syrië en Eritrea wonen, wil niet dat de hotelnaam in de krant komt. Sinds een paar weken woont Imad Alhwish (34) er, die een jaar geleden de oorlog in Syrië ontvluchtte. Een verschil van dag en nacht, zegt Alwhish, wiens vrouw en kinderen nog in Syrië wonen. ‘In de zeven azc’s waar ik heb gewoond, deelde ik een stapelbed in een cel van 1,5 bij 4 meter met iemand die ik niet kende. Nu heb ik een eigen hotelkamer, waar de handdoeken elke dag worden verwisseld.’ Opeens heeft hij privacy en kan hij met vrienden gaan voetballen of naar het strand zonder dat bij de poort te melden.

Het doet hem goed, zegt hij, ook in sociaal opzicht. Via een oude vriend uit Syrië die nu in Putten woont, kon hij meteen aan de slag als stukadoor en schilder. ‘Hij helpt mij ook om Nederlands te leren en heeft samen met mij het theorie-examen voor mijn rijbewijs aangevraagd.’ In september begint Alwhish met zijn inburgeringstraject.

Woonruimte na zes maanden

Gemeenten zijn huiverig van de HAR gebruik te maken omdat de geldstroom van het COA na de zes maanden stopt en ze zelf verantwoordelijk zijn voor de statushouders. ‘Door de krapte op de woningmarkt is het niet altijd zeker dat er na zes maanden passende woonruimte beschikbaar is’, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Daardoor zijn de risico’s voor sommige gemeenten te groot.’

Borger-Odoorn, een Groningse gemeente pal naast Ter Apel, besloot het risico toch te nemen om de achterstand op haar taakstelling weg te werken. Nu wonen er acht statushouders in een tijdelijke accommodatie. Garantie op definitieve huisvesting is er nog niet. ‘Er is lef nodig om gebruik te maken van de regeling’, stelt een woordvoerder vast.