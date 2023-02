Gemeenten kunnen moeilijk geschikte woonruimte vinden voor grote statushoudersgezinnen

De sociale huurwoningen in Breda-Noord zijn te klein voor de grote gezinnen die Breda moet huisvesten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De gemeente Breda moet momenteel woonruimte vinden voor veertien gezinnen van zes personen en acht gezinnen van meer dan acht personen. ‘Die kunnen we niet in een flatje bij ons in Noord zetten’, zegt wethouder Boaz Adank. ‘Dat vinden we onacceptabel.’ Maar een alternatief is niet zomaar voorhanden. ‘Ons systeem is niet meer ingericht op gezinnen van tien.’

Ook elders speelt dit probleem. Zo moet Eindhoven vijf gezinnen van zes personen en twee gezinnen van negen personen plaatsen. In Tilburg staan volgens een woordvoerder vijf gezinnen van meer dan zes personen op de wachtlijst, ‘met uitschieters van elf en twaalf personen’.

Amsterdam kreeg vorig jaar de opdracht zeventien gezinnen van zes tot negen leden aan een woning te helpen. De wachttijd is volgens een woordvoerder ongeveer anderhalf jaar. Kleinere gezinnen wachten in de hoofdstad gemiddeld een jaar op een woning.

Pleegkinderen

In totaal moeten ongeveer 150 Nederlandse gemeenten samen nog circa 300 gezinnen van zeven of meer personen huisvesten, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat daarbij om ongeveer 2.400 statushouders. Het is onbekend in hoeveel gemeenten dat problemen veroorzaakt. Daarnaast moeten volgens het COA nog 225 gezinnen van zes personen een woning krijgen.

Doordat huisvesting van grote gezinnen vaak moeizaam gaat, verblijven zij gemiddeld langer in asielzoekerscentra dan kleine gezinnen. Uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (CAO) blijkt dat een gezin van vier gemiddeld 148 dagen na koppeling aan een gemeente een woning kan betrekken, terwijl dat voor een gezin van acht personen 200 dagen duurt. Het betreft cijfers uit de periode 2018-2021.

VluchtelingenWerk Nederland herkent het probleem. Volgens woordvoerder Evita Bloemheuvel is het aantal grote gezinnen dat naar Nederland komt de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft onder meer te maken met de komst van Afghaanse evacués. ‘Die hebben gemiddeld grotere gezinnen. En soms komen er ook pleegkinderen mee. Dan zorgen mensen bijvoorbeeld voor de kinderen van een broer die door de Taliban is opgepakt.’

Container in de tuin

In Breda hebben ze ondertussen al heel wat mogelijke oplossingen verkend. Zo spreekt de gemeente geregeld met de woningcorporaties over het verbouwen van bestaande woningen. Soms kan een extra dakkapel of een aanbouw uitkomst bieden. ‘We hebben zelfs een keer onderzocht of we voor meerderjarige kinderen een containerwoning in de tuin konden zetten’, zegt Merlijn Wiegerinck, die bij de gemeente Breda betrokken is bij de huisvesting van statushouders.

Enkele malen ontstond het plan van twee woningen één grote woning te maken. Eén keer gebeurde dat ook. Soms splitst Breda gezinnen op: ouders met de minderjarige kinderen in de ene woning, meerderjarige kinderen in een woning verderop. Ideaal is dat niet, zegt Wiegerinck. ‘Die ouders spreken vaak nog niet goed Nederlands. Ze kunnen wel wat hulp gebruiken van de oudere kinderen. Maar die wonen dan elders.’

Ook voert Breda overleg met buurgemeenten, in de hoop dat die geschikte woningen vrij hebben. ‘In landelijke gemeenten staan van oudsher grotere woningen’, zegt Wiegerinck. ‘Maar makkelijk is het niet. We kunnen niet zomaar drie grote gezinnen bij Geertruidenberg of Drimmelen over de schutting gooien.’ Inmiddels ligt zelfs de vraag op tafel of de gemeente zelf woningen moet aankopen of kantoorpanden moet verbouwen tot woonunits.

Derving van huurinkomsten

De vraag bij dergelijk maatwerk is altijd: wie draait er op voor de kosten. Gemeenten krijgen in de meeste gevallen geen extra budget voor het huisvesten van grote gezinnen. Het kabinet maakte in de zomer van 2021 wel eenmalig 1 miljoen euro vrij om woningen geschikt te maken voor gezinnen van acht of meer personen. In totaal maakten 24 gemeenten gebruik van de regeling, waardoor 31 gezinnen konden worden gehuisvest.

Die regeling was geen groot succes, stelde de Adviesraad Migratie vorig jaar in een rapport over de knelpunten bij het huisvesten van statushouders. Gemeenten noemden de aanmeldtermijn voor de regeling te kort, corporaties vonden het beschikbare bedrag – 32.500 euro per gezin – te laag om woningen kostendekkend te kunnen aanpassen, schreef de adviesraad die kabinet en parlement adviseert over migratie. ‘En in het geval dat er twee woningen zouden kunnen worden samengevoegd, zou dat de corporatie iedere maand derving van huurinkomsten van één woning opleveren, die gecompenseerd zou moeten worden.’

Meer woningen

Vlak voor Kerst kondigde minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan dat hij gemeenten opnieuw tegemoet wil komen bij het huisvesten van grote gezinnen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij dat hij middelen vrijmaakt om gemeenten en woningcorporaties te ondersteunen. Op welke manier dat gaat gebeuren, en hoeveel geld er beschikbaar is, is nog onduidelijk.

De Bredase wethouder Boaz Adank vindt het goed dat het Rijk bereid is financieel bij te springen. ‘Dat helpt’, zegt hij. ‘Want corporaties hebben het geld niet om die woningen te verbouwen.’ Toch wil hij niet direct victorie kraaien. ‘Inmiddels bestaan er rond de opvang van asielzoekers en Oekraïners al 39 verschillende regelingen. Het wordt er allemaal niet makkelijker op.’ De echte oplossing ziet er volgens Adank dan ook anders uit. ‘We hebben meer woningen nodig. Voor alle doelgroepen.’