Gemeenten krijgen achterstand in huisvesting statushouders niet weggewerkt – en de opdracht wordt alleen maar groter

Asielzoekers slapen noodgedwongen in een sporthal in Loon op Zand. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Gemeenten hebben tot en met juni huizen geregeld voor 11.886 statushouders. De taakstelling – gebaseerd op het verwacht aantal verblijfsvergunningen – was 9.979 statushouders, maar 1 januari lag er ook nog een achterstand van 3.728. Het gat is dus wel verkleind, maar nog niet gedicht.

Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, wordt die door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gekoppeld aan een gemeente. De gemeente heeft dan in principe tien weken om een statushouder te huisvesten, maar vanwege een gebrek aan woningen duurt dit vaak langer. Door deze achterstanden blijven statushouders langer in opvangcentra zitten, in juni waren dit er 14 duizend. Dit is een van de oorzaken dat er te weinig plek is in opvangcentra, waar mensen op stoelen slapen.

Door deze druk, maar ook door de groeiende asielinstroom, is de taakstelling voor de tweede helft van 2022 verhoogd naar 13.500 statushouders. Inclusief achterstanden moeten gemeenten dus onderdak bieden aan 15.358 mensen. Voor de ene gemeente is de taak makkelijker dan voor de andere. 137 van de 344 gemeenten hebben voldoende statushouders gehuisvest, of lopen voor. In absolute zin heeft Tilburg de grootste voorsprong (100) en Amsterdam de grootste achterstand. Per 100 duizend inwoners loopt Olst-Wijhe (153) het meest voor en Valkenswaard het verst achter.