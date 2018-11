Gemeenten in Noord-Holland waarschuwen na aanvallen op joggers en fietsers: ga niet alleen de straat op

Een hardloper op een mooie winterdag in Overveen. Beeld ANP XTRA

Maandagavond raakte een 18-jarige vrouw uit Egmond-Binnen gewond tijdens een rondje hardlopen. Ze werd eerst aangereden door een donkerkleurige auto en vervolgens in haar borst gestoken. Vorige week donderdag aan het eind van de middag werd een 52-jarige hardloopster uit Limmen aangereden door een auto in Castricum. Ze raakte daarbij gewond aan haar arm.

Kort daarvoor op donderdag was ook al een 18-jarige vrouw uit Limmen op de fiets aangereden in Castricum door een auto. Zij hield een klaplong over aan de aanrijding. De politie onderzoekt de drie incidenten in Castricum en Egmond aan den Hoef.

Politie zoekt getuigen

Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk of de automobilist in Castricum dezelfde is als de bestuurder van de donkerkleurige wagen in Egmond aan den Hoef. De recherche is op zoek naar getuigen.

Naar aanleiding van de incidenten roepen de gemeenten joggers nu op uit te kijken en liever niet alleen de straat op te gaan. Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen heeft de incidenten zorgelijk genoemd. ‘Dit kan niet. Iedereen heeft het recht om veilig over straat te gaan’, aldus de burgemeester tegen NH Nieuws.