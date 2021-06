Gemeenten gaan ondanks kritiek door met gebruik nepaccounts

Uithoorn

‘Wij hadden één fictief account waarmee we in besloten Facebookgroepen zaten. Daar keken we naar heel triviale dingen. Zoals meldingen van hondenpoep en overhangend groen tot geluidsoverlast en hangjongeren. Het is handig om te weten wat er speelt, dan kunnen we er als gemeente wat aan doen. Het hoort ook een beetje bij deze tijd: mensen komen nauwelijks aan de balie, iedereen zit online. Naar aanleiding van de berichtgeving is het account offline gehaald.’

Den Helder

‘De gemeente kijkt incidenteel met nepaccounts op sociale media. We gaan daarmee niet in besloten groepen en versturen geen berichten of vriendschapsverzoeken. Het profiel wordt gebruikt om pagina’s of profielen te bekijken die openbaar zijn, bijvoorbeeld in het kader van aanpak van ondermijnende criminaliteit. Alleen bij een concrete aanleiding benaderen we pagina’s en profielen. Het zou goed zijn als er meer duidelijkheid komt over regelgeving. Voorlopig gaan we behoudend om met gebruik van nepaccounts.’

Deventer

‘De gemeente gebruikt soms gegevens van Facebook en Marktplaats om uitkeringsfraude op te sporen. Dat doen we alleen als daar aanleiding voor is. We hebben daarvoor een account aangemaakt op naam van een medewerker. Diegene werkt hier nu niet meer maar we gebruiken het profiel nog wel. We zoeken alleen naar informatie die mensen zelf openbaar zetten op bijvoorbeeld Facebook, bijvoorbeeld spullen die ze verkopen. Voor ons is dat niet anders dan dat we naar een verkoopadvertentie van iemand in een krantje kijken. We gaan vooralsnog door met het gebruik van deze methode.’