Gemeenten en energieleveranciers gaan gezinnen die worden afgesloten van energie en gas verplicht helpen

Medewerkers van Liander aan het werk op een locatie aan de Amsterdamse Middenweg. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dreigde een huishouden in Amsterdam gedurende de eerste vier maanden van 2023 te worden afgesloten, dan gaf netbeheerder Liander een signaal aan de gemeente. Die schoot vervolgens te hulp door bewoners waar nodig schuldhulpverlening te bieden of te helpen een nieuw energiecontract af te sluiten.

Tot nu toe werd informatie over dreigende afsluiting niet gedeeld met gemeenten, omdat dit wettelijk was verboden. Tijdens de proef, die in januari van start ging, kreeg Liander een uitzonderingspositie. Bij 130 van de 250 door Liander geselecteerde huishoudens kon afsluiting worden voorkomen. 35 huishoudens worden momenteel nog door buurtteams geholpen.

Ellende besparen

Door de proef ‘is veel Amsterdammers ellende bespaard gebleven’, aldus Marjolein Moorman, wethouder Armoede en Schuldhulpverlening in Amsterdam.

Niet enkel huishoudens in Amsterdam hebben baat bij de proef: na het geslaagde experiment wordt de wetgeving omtrent energie-afsluiting ook landelijk aangepast. Daardoor zullen energieleveranciers later dit jaar verplicht worden bij gemeenten aan de bel te trekken als een huishouden dreigt te worden afgesloten, bijvoorbeeld door verhuizing of als de energierekening niet is betaald.

Na die melding gaan de buurtteams op pad en stuurt de leverancier nog tweemaal een waarschuwing. Pas als dit alles niet helpt, worden energie en gas daadwerkelijk afgesloten.