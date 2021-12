Gemeentehuis Zeewolde kort bezet tijdens betoging tegen komst van enorm Facebook-datacenter

Aktievoerders van Extinction Rebellion demonstreren bij het gemeentehuis in Zeewolde. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Momenteel is een minderheid van de gemeenteraad tegen de komst van het datacenter. Zij zullen tegen de wijziging van het bestemmingsplan stemmen. De klimaatactivisten hopen met hun actie ook andere raadsleden over te halen om tegen te stemmen.

Pakweg twintig activisten drongen rond 10.30 uur het gemeentehuis binnen en zetten een bootje voor de deur met spandoeken met daarop: ‘Wij willen Greta, geen Meta’ en ‘De aarde niet in de uitverkoop’. De actiegroep is tegen de komst van het datacenter vanwege de grote hoeveelheid energie die het zal verbruiken. Ook vinden de demonstranten dat de besluitvorming niet democratisch is geweest. Na een uur werd de groep door de politie uit het pand gesleept.

De stemming over het bestemmingsplan vindt donderdag plaats. Het gaat om 200 hectare landbouwgrond die moet veranderen in een bedrijventerrein. Daarvan is 166 hectare bestemd voor een datacenter van Meta. Dat heeft via het ministerie van Economische Zaken een voorkeursbehandeling bedongen om op het hoogspanningsnet te worden aangesloten, zo bleek vorige week uit vrijgegeven documenten na een Wob-verzoek van De Telegraaf.

Minderheid tegen

Lang was de lokale ChristenUnie de enige partij die fel tegenstander was. Vrijdag voegde ook Leefbaar Zeewolde, met vijf raadszetels de grootste partij, zich bij de tegenstanders. Daarmee is nu een minderheid van 8 van de 19 gemeenteraadsleden tegen de komst van het datacenter.

Andere partijen hebben laten weten of laten doorschemeren voor wijziging van het bestemmingsplan te zullen stemmen. Na hun verwijdering uit het gemeentehuis zijn de activisten van Extinction Rebellion op het plein voor het gemeentehuis gebleven. Ze hoopten de fractie van PvdA/GroenLinks (twee zetels) te kunnen overhalen om alsnog tegen te stemmen.

Het protest verliep rustig; politie en demonstranten knoopten praatjes aan en complimenteerden elkaar met hun coöperatieve houding. Een van de activisten, Gert-Jan Mellink uit Almere, kwam met een bloemetje aanzetten voor een van de ambtenaren, die nogal geschrokken was van de inval. ‘Dat was niet de bedoeling, daar heb ik excuses voor aangeboden’, zegt Mellink.

Een vrouw wappert met een vlag van Extinction Rebellion buiten het gemeentehuis in Zeewolde. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Voorzitter van de PvdA/GroenLinks-fractie Yvonne van Bruggen laat desondanks telefonisch aan de Volkskrant weten zich bedreigd te voelen door de activisten, omdat die zeiden niet weg te gaan totdat zij zou verschijnen. Ook heeft zij via ‘andere kanalen’ berichten van activisten van Extinction Rebellion ontvangen. Ze zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie. De actiegroep heeft inmiddels excuses gemaakt voor de toon van een mailtje dat zij aan Van Bruggen stuurde, zegt een woordvoerder.

Van Bruggen zegt zich ‘niet te laten intimideren’ en haar besluit om voor de bestemmingswijziging te stemmen niet te veranderen. Daarmee lijkt een meerderheid met de wijziging van het bestemmingsplan in te stemmen. Wel stemt de Tweede Kamer dinsdag over een motie van de ChristenUnie, die het Rijksvastgoedbedrijf oproept om de 80 hectare die het in Zeewolde bezit, niet te verkopen voor de komst van het datacenter.