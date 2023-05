Gemeente Staphorst liet ernstige steken vallen bij rellen rond Sinterklaas in het dorp

Tegenstanders van Kick Out Zwarte Piet blokkeren de toegangswegen naar Staphorst bij de intocht van Sinterklaas op 19 november vorig jaar. Beeld Fotopersbureau Noordernieuws

Volgens de onderzoekers hadden de burgemeester en verantwoordelijke wethouders van Staphorst voorafgaand en tijdens de belaging van de Kick Out Zwarte Piet-aanhangers last van ‘blinde vlekken’ en ‘wensdenken’. Hoewel er duidelijke signalen waren dat dorpsbewoners het gemunt hadden op de betogers, zijn de bestuurders te veel uitgegaan van het ‘ideale verloop’ van de dag. Ook hebben ze de bereidheid tot het gebruik van geweld door de eigen bevolking onderschat en concrete bedreigingen aan het adres van Kick Out Zwarte Piet in de wind geslagen. Bovendien, concluderen de onderzoekers, ontbrak het aan een heldere aansturing van de politie.

De rellen in Staphorst ontstonden toen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet op zaterdag 19 november, de dag van de plaatselijke Sinterklaasintocht, door een woedende menigte van zo’n driehonderd dorpsbewoners werden tegengehouden op de afrit bij de A28. Bij die confrontatie werden auto’s van betogers en meegereisde vertegenwoordigers van Amnesty International vernield en werd door de Staphorsters met eieren, rookbommen en andere voorwerpen gegooid.

In de aanloop naar de rellen waren sommige relschoppers al losgegaan op sociale media. ‘Slaan tot ze zwart zien’, klonk het. ‘Ketting rond de enkels en achter de auto hangen.’

Noodbevel

In plaats van de belagers te laten arresteren, besloot de gemeente de aangekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet voortijdig te beëindigen en een noodbevel af te kondigen voor de actievoerders. Daarbij moest vrijheid van demonstratie wijken voor een vooraf gekozen strategie van deëscalatie, zo kan worden opgemaakt uit het onderzoeksrapport dat nu is verschenen. De burgemeester en wethouders was er veel aan gelegen om ‘de relatie met de inwoners niet te schaden’, schrijven de onderzoekers, ‘ook met het oog op de Kerst- en Oud en Nieuwperiode die aanstaande was.’

De aanstichters van de rellen waren goed georganiseerd, blijkt uit het rapport. Zo werd het geweld op 19 november al dagen eerder in besloten appgroepen voorbereid. Sommige relschoppers meldden zich aan als demonstrant bij Kick Out Zwarte Piet, anderen volgden betogers tijdens hun treinreis van Almere naar Zwolle en weer anderen hielden de snelwegen in de gaten om de routes van de actievoerders door te geven. Ook zetten de Staphorsters op strategische punten landbouwvoertuigen neer die als blokkade moesten dienen.

Uit de interviews die de onderzoekers hielden met mensen die bij het geweld betrokken waren, komt naar voren dat het relschoppers niet alleen om het behoud van Zwarte Piet te doen was. De Staphorsters waren vooral ontstemd over het idee dat ‘een groep van buiten’ naar het dorp kwam om verandering te eisen. ‘Dit heeft te maken’, stellen de onderzoekers vast, ‘met een groeiende ontevredenheid onder de bevolking van Staphorst over de (landelijke) overheid, mede in reactie op de coronamaatregelen, de opvang van statushouders en de stikstofproblematiek.’

Time-out

Het onderzoeksrapport draagt diverse mogelijkheden aan om nieuwe ongeregeldheden tijdens de Sinterklaasintocht in Staphorst te voorkomen. Eén ervan is het volledig afschaffen van Zwarte Piet. Een andere optie die wordt aangedragen is een time-out, waarbij er enkele jaren helemaal geen intocht wordt georganiseerd.

Volgens Amnesty International is dat ‘niet nodig in een gezonde democratie’, zo stelt directeur Dagmar Oudshoorn in een reactie op de aanbevelingen. ‘Bij het goed faciliteren van demonstratierecht kunnen een demonstratie, tegendemonstratie en een evenement naast elkaar bestaan. Amnesty verwacht dat de gemeente kiest voor een constructieve aanpak waarbij ‘het demonstratierecht eer wordt aangedaan en discriminatie, geweld en eigenrichting geen ruimte krijgen’.