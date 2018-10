Gemeente Landgraaf maakte geen fouten bij dodelijk ongeval Pinkpop, blijkt uit evaluatie

De gemeente Landgraaf heeft geen fouten gemaakt in de verkeerssituatie rond het festivalterrein van Pinkpop in juni van dit jaar. Dat stelt de gemeente dinsdag na een evaluatie van het dodelijke ongeval door de gemeente, de politie en de organisatie van Pinkpop. Volgens de evaluatie is het vooraf opgestelde verkeersplan goed nageleefd.

Bloemen en kaarsen in de berm van de Mensheggerweg waar de dodelijke aanrijding na Pinkpop plaats vond. Beeld ANP

Door het ongeval kwam een man uit Heerlen, vrijwilliger bij het festival, om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond. Dat gebeurde toen ze na afloop van het festival bij een van de ingangen van de festivalcampings op de Mensheggerweg zaten en werden aangereden door een busje. De bestuurder ging er aanvankelijk vandoor, maar meldde zich later bij de politie.

Het dodelijk ongeval riep destijds veel vragen op. Want waarom was de weg bij camping B al weer opengesteld voor het autoverkeer, terwijl veel festivalgangers er nog aan het feesten waren? De verkeerssituatie op de Mensheggerweg was bovendien onoverzichtelijk door geparkeerde auto’s. Bij de organisatie van Pinkpop is het al jaren een punt van discussie: welke wegen tussen het festivalterrein en de drie Pinkpop-campings in Landgraaf voor hoe lang moeten worden afgesloten voor het autoverkeer.

Niet te voorzien

Maar uit de evaluatie blijkt onder meer dat tijdens het ongeval alle geplande verkeersmaatregelen in werking waren. Zo was er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. En er was geen noodzaak de weg voor het verkeer af te sluiten, staat in het rapport. Ten tijde van het ongeval, om 04.00 uur in de ochtend, waren er weinig voetgangers op de been. Dat er mensen op de weg zaten, was niet te voorzien.

Ondanks de conclusies van de evaluatie, zullen bij de voorbereiding van Pinkpop 2019 extra verkeersmaatregelen worden overwogen. Zo wordt bekeken of de Mensheggerweg ‘s nachts kan worden afgesloten.