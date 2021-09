Gemeente en provincie Utrecht willen nieuw onderzoek naar omstreden verbreding A27

De A27 bij Amelisweerd. Beeld ANP

Het meest gevoelige onderdeel van de bestaande plannen is de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, waartegen bij de Raad van State massaal bezwaar is gemaakt. Deze week bleek dat die bezwaren tegen het zogeheten tracébesluit voor de A27/A12, vanwege verkeerde stikstofberekeningen door het ministerie, voorlopig niet door de hoogste bestuursrechter kunnen worden behandeld. De gemeente en provincie willen de ‘impasse’ benutten voor nieuw onderzoek naar alternatieven.

De tijd is er rijp voor, vinden ze. De stikstofcrisis, lessen uit de coronatijd over veranderend mobiliteitsgedrag en de urgente verstedelijkingsopgave voor de regio komen nu samen. Bovendien heeft een nieuw kabinet mogelijk nieuwe inzichten.

‘We moeten het als Rijk en regio gezamenlijk doen. Langs democratische weg, dat is altijd beter dan langs een juridische route’, zegt de Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee (Mobiliteit, ChristenUnie). De gemeente en de provincie zijn al langer tegenstander van de verbreding van de A27, het meest gevoelige onderdeel van de plannen voor de ringweg, maar ze zijn door het Rijk buitenspel gezet.

Nationaal belang

Het tracébesluit werd bijna een jaar geleden vastgesteld door de onlangs opgestapte minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Omdat de Utrechtse regio als een ‘draaipunt’ van de Nederlandse economie wordt gezien en betere bereikbaarheid noodzakelijk is, paste het ministerie de Crisis- en herstelwet toe. Dat betekent dat het wegenproject van nationaal belang wordt geacht, waardoor lagere overheden er geen bezwaar tegen kunnen maken.

Het ministerie van I en W kan nog niet reageren op het voorstel om een gezamenlijke onderzoekscommissie in te stellen, omdat het verzoek daartoe vrijdag binnenkomt. Nog in juli meldde Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer dat het aanpakken van de A27 en A12 vanwege stikstofperikelen vertraging gaat oplopen, maar wel moet doorgaan.

Gemeente en provincie zien dat anders. Met snellere en slimmere maatregelen kan de bereikbaarheid van de regio worden verbeterd, zeggen zij. Gedeputeerde Arne Schaddelee: ‘Daar is ook alle reden toe. Wij behoren tot de snelst groeiende economische regio’s van Europa. Er moeten hier tot 2040 170 duizend woningen worden gebouwd. Dan moeten er slimme mobiliteitsmaatregelen worden getroffen.’

Volgens de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit en Milieu, GroenLinks) zijn de plannen voor de A12 en A27 ‘achterhaald door de tijd’. Van Hooijdonk: ‘Ze zijn al minstens tien jaar oud. Het reisgedrag in stedelijk gebied is enorm veranderd. Het verschuift naar meer openbaar vervoer, meer fietsgebruik. En nu speelt ook nog mee: meer thuiswerken.’

Thuiswerken

Met dat laatste verwijst Van Hooijdonk onder meer naar een onlangs verschenen onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, een adviesorgaan van het kabinet. Dat constateerde dat grote, dure ingrepen aan rijkswegen misschien niet meer nodig zijn nu thuiswerken wordt gestimuleerd. Ook kunnen klimaatdoelen sneller worden bereikt als de groei van het autoverkeer wordt tegengegaan, zegt het Planbureau.

Om de capaciteit van snelwegen beter te benutten zijn verbredingen niet nodig, vinden gemeente en provincie. De A27 zou ter hoogte van de stad meer rijstroken kunnen krijgen als de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 80 kilometer per uur. Dan kan ‘waardevol groen’ van landgoed Amelisweerd behouden blijven, staat in de raadsbrief die vrijdag verschijnt.

De aanleg van de A27 ter hoogte van Amelisweerd leidde in de jaren zeventig al tot massaal verzet, net zoals nu tegen de voorziene verbreding. Maar vooralsnog houdt het ministerie van I en W eraan vast. Wel is het ministerie recentelijk gedwongen beter in kaart te brengen wat stikstofdepositie aan schade aan de natuur teweeg brengt. Die schade werd over een afstand van vijf kilometer berekend. Na vragen daarover door de Raad van State gaat een afstand van 25 kilometer gelden.

Gedeputeerde Schaddelee: ‘We doen het Rijk een handreiking. We hebben tien jaar in schuttersputjes gezeten. Wij moeten in deze regio de komende tien jaar 10 duizend woningen per jaar bijbouwen. Daar zijn we, met deze wegenplannen, niet op ingericht.’