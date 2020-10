Gemeente Den Haag stopt samenwerking met omstreden tassenmaker Omar Munie

Tassenontwerper Omar Munie in zijn atelier. Beeld Henriette Guest / HH

De bekende Haagse tassenmaker kwam het afgelopen jaar in opspraak door verschillende affaires. Zo bleek dat hij arbeidsongeschikten en vluchtelingen die in zijn atelier werkten te laat betaalde en hun pensioenpremies niet afdroeg. De rechter moest eraan te pas komen om verschillende oud-werknemers alsnog hun geld te doen toekomen. Een deel van deze werknemers waren via de gemeente Den Haag bij Munie terecht gekomen.

De gemeenteraad wil nu voorkomen dat er in de toekomst weer met de inmiddels omstreden ondernemer samengewerkt wordt. Eerder zei de verantwoordelijke wethouder nog niet uit te sluiten in de toekomst weer mensen naar Munie te sturen voor leer- werktrajecten. Om dat te voorkomen diende de partij Hart voor Den Haag een motie in, die gesteund werd door onder meer de coalitiepartijen VVD en D66.

Zetje

Munie gold de afgelopen tien jaar als uiterst succesvolle ondernemer, die overal uitdroeg hoe hij op 9-jarige leeftijd vanuit Somalië naar Nederland was gevlucht en na zijn studie een bloeiend bedrijf had neergezet. Binnen de onderneming wilde hij vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zetje geven om ook hun dromen waar te maken. Naar eigen zeggen werden zijn tassen door vele beroemdheden gedragen en verkocht in chique warenhuizen in onder meer New York, Londen en Parijs.

Vanwege het ‘maatschappelijk belang’ gunde de gemeente Den Haag hem een monumentaal pand in het centrum van Den Haag. De gemeente trad op als tussenpersoon in een deal met het Rijksvastgoedbedrijf, waardoor Munie via een onderhandse verkoop voor een zeer gunstige prijs eigenaar werd van een kapitaal pand dat grenst aan het werkpaleis van de Koning.

Nieren

Nog geen maand na de verkoop legde de fiscus er beslag op omdat de ondernemer al tijden geen belasting had betaald. Kort daarop verkocht Munie het pand door aan de projectontwikkelaar die hem in eerste instantie geld had geleend voor de aankoop. Banken wilden Munie niet financieren. Na onderzoek van de Volkskrant bleek vorig jaar dat er veel zaken niet klopten bij Munie. Naast de affaires over loon en premies, kwam aan het licht dat warenhuizen als Lafayette en Macy’s de ondernemer helemaal niet te kennen.

Uit hetzelfde Volkskrant-onderzoek bleek hoe Munie, die nierpatiënt is, op gewiekste wijze een vrouw met wie hij een relatie was aangegaan, had overgehaald een nier aan hem te doneren. Vrijwel direct na de donatie verbrak hij het contact. Munie was vijf jaar lang actief als ambassadeur voor de Nierstichting, die naar aanleiding van het onderzoek in ‘goed overleg’ besloot om het ambassadeurschap te stoppen.