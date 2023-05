Gemeente Assen is onverbiddelijk: maximaal 44 leerlingen tegelijk op het speelveld

Leerlingen van het Sterrenschip tijdens hun pauze op het speelveldje. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Nabijgelegen basisscholen die hun leerlingen in de pauzes op het veldje laten uitrazen, verzetten zich fel tegen de nieuwe norm. ‘Dit levert onoverkomelijke problemen op in de praktijk’, schrijven Het Krijt en Het Sterrenschip in een bezwaarschrift.

Over de auteur

Jurre van den Berg is regioverslaggever van de Volkskrant in het noorden van Nederland en verslaat ontwikkelingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Reken maar mee: in een klas zitten al gauw 25 tot 30 leerlingen. ‘Het betekent dat slechts één groep tegelijk op het speelveld kan spelen.’ De eigen schoolpleinen zijn eigenlijk alleen geschikt voor kleuters, de bovenbouw wijkt uit. De scholen wijzen erop dat het veldje werd aangelegd omdat er te weinig ruimte op de schoolpleinen is.

IJzeren hekwerk

Het maximum aantal toegestane kinderen is de uitkomst van een logaritmische formule uit het 54 pagina’s tellende akoestisch onderzoek dat is losgelaten op de vermeende geluidsoverlast rond het Assense speelplein. ‘Equivalent geluidsvermogenniveau’, heet het in deftige termen. ‘Dat schijn je te kunnen berekenen’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘En dan kom je op die 44.’

De gemeente kreeg al langere tijd klachten over geluidsoverlast, zegt een woordvoerder. Om omwonenden tegemoet te komen, werd vorig jaar al het ijzeren hekwerk rond het kunstgrasveldje verwijderd. ‘Want als daar steeds een bal tegenaan knalt, maakt dat best herrie’, aldus de woordvoerder.

Nu klinken die uitschieters alleen nog als er gescoord wordt. Maar tijdens geluidsmetingen werden alsnog volumes gemeten boven de 70 decibel – de norm die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt aangehouden. Pieken waren er tot 89 dB. Al wordt opgemerkt dat de hoogste niveaus ‘redelijkerwijs worden veroorzaakt door het roepen van enkele kinderen op de openbare weg buiten het plangebied’.

En dus moet de gemeente wel ingrijpen, zegt de woordvoerder. Opmerkelijk is dat het speelveld er eerder lag dan de huizen gebouwd werden. Kopers wisten dus waar ze aan begonnen. Maar omdat er formeel een woonbestemming van het gebied geldt, en de gemeente die na de bouw van de woonwijk voor het veldje vergat aan te passen, is het veldje feitelijk illegaal en staan klagende omwonenden juridisch sterk.

Geen handhaver

De scholen vinden het ‘onredelijk’ dat leerlingen de dupe dreigen te worden van deze bureaucratische omissie. ‘Soms denk je dat het niet zo ingewikkeld kan zijn – en dan is het dat toch’, aldus de gemeentewoordvoerder. ‘Wij zijn ook gehouden aan regels en voorschriften.’

De gemeente wil ook rekening houden met de overlast ervarende omwonenden, hoewel enkelen van hen al verhuisd zijn. Ten minste één bewoner heeft rechtsbijstandverzekeraar ARAG in de arm genomen. ‘Cliënt vreest met name voor zijn woon- en leefklimaat’, tekent de firma op in een bezwaarschrift tegen de legalisering.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd – en dat is aan de gemeenteraad. De gemeente is hoe dan ook niet van plan een handhaver het aantal spelende kinderen te laten tellen. ‘We rekenen erop dat de scholen dat zelf reguleren.’