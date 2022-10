Gemeente Amsterdam wil complotdenker David Icke weren van demonstratie

David Icke tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen in Londen. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Het idee dat Icke zijn antisemitische complottheorieën voor het Nationaal Monument op de Dam zou kunnen verspreiden, leidt al enige dagen tot veel onrust. Icke is onder andere auteur van een boek over de complottheorie dat de wereld wordt bestuurd door kwaadaardige reptielen – een verhaal met antisemitische wortels dat ook Tweede Kamerlid Thierry Baudet eerder deze week verspreidde. De gemeente Amsterdam noemt Icke’s antisemitische uitingen ‘onacceptabel en diep kwetsend’.

De gemeente noemt de ontstane onrust over Icke’s bezoek ‘begrijpelijk’, en stelt dat ‘de waardigheid van het monument op de Dam in het geding is’. Maar omdat de gemeente niets te zeggen heeft over de inhoud van demonstraties, is er weinig wat ze kan doen tegen zijn komst. Wel heeft ze de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verzocht om te onderzoeken of de Britse Icke uit Nederland kan worden geweerd. Tegen Nieuwsuur zei de IND woensdagavond het verzoek van de gemeente ‘serieus’ te nemen en te onderzoeken of het mogelijk is Icke te weigeren.

Intrekken of uitwijken

De driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie roept daarnaast Samen voor Nederland, dat de demonstratie organiseert, op om de uitnodiging aan Icke in te trekken of op zijn minst uit te wijken naar een andere plek. Samen voor Nederland begon vorig jaar als samenwerking van anti-lockdowndemonstranten, maar de betoging van 6 november is ook tegen ‘de oorlog’, het ‘kabinet-Rutte’, ‘de hoge energierekening’, ‘de onteigening van de boeren’, en ‘de Europese dictatuur’.

In het geval dat Icke toch op de demonstratie spreekt, zal het Openbaar Ministerie volgens de gemeente zijn woorden nauwlettend in de gaten houden, ‘om te beoordelen of er strafbare uitingen worden gedaan’. Ook houdt de driehoek een oog op de openbare orde en zal de politie de demonstratie indien nodig verplaatsen of ‘anderszins optreden’.