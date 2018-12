Gemeente Amsterdam vraagt Volkskrant-journalist en hoogleraar geldstromen rondom harddrugs te onderzoeken

Auteurs Jan Tromp en Pieter Tops. Beeld Hollandse Hoogte / Merlin Daleman

De twee werken al langer samen en legden zich de afgelopen jaren toe op het fenomeen van ondermijning, of de verstrengeling van onder- en bovenwereld. Vorig jaar schreven ze samen het boek De Achterkant van Nederland, over de impact van drugshandel op de Nederlandse samenleving. Tromp, onder andere voormalig Amerika-correspondent en adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant, leverde de afgelopen jaren op freelancebasis bijdragen voor de krant, voornamelijk over drugs in Nederland.

‘In vervolg op het boek zijn we door het gemeentebestuur gevraagd het onderzoek te beginnen’, zegt Tromp. ‘Hoe omvangrijk is de drugscriminaliteit in de stad? Wat gebeurt er met dat geld, wie profiteert ervan en wat is de impact op de maatschappelijke verhoudingen? Dat soort vragen zullen centraal staan.’ Het onderzoek zal vanwege zijn omvang in fases gebeuren, maar moet resulteren in één openbaar eindrapport . Volgens Tromp is er relatief weinig bekend over de aan drugs verwante geldstromen, omdat ze gemaakt zijn om onzichtbaar te blijven. ‘Het wordt dus nog een hele toer om daar een gedocumenteerd zicht op te krijgen’, aldus de journalist.