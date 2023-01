Gemeente Amsterdam gaat gezinnen helpen die van gas en energie worden afgesloten

Buurtteams in Amsterdam bezoeken mensen met betalingsachterstanden om informatie te geven. Beeld Joris van Gennip

Het stadsbestuur hoopt met de informatie die Liander doorgeeft kwetsbare gezinnen tijdig te kunnen helpen en te voorkomen dat ze uiteindelijk afgesloten worden van gas en elektriciteit. De regeling gaat donderdag in.

Amsterdam telt zevenhonderd van deze zogenoemde ‘contractloze’ adressen. Elke maand komen er gemiddeld twintig bij. Dat betekent dat de huurders of eigenaren van die panden geen contract meer hebben met een energieleverancier. ‘Dat kan komen vanwege een verhuizing, maar ook doordat mensen hun rekening niet hebben betaald’, aldus een woordvoerder van Liander. Op hoeveel adressen er sprake is van energiearmoede weet Liander niet. ‘Dat ontdekt de gemeente pas op het moment dat een welzijnswerker bij iemand aan de deur staat.’ Vooralsnog heeft Liander een selectie gemaakt van 250 adressen.

In september beloofde minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) dat niemand deze winter van het gas wordt afgesloten. In praktijk betekent dit dat energieleveranciers bij openstaande rekeningen meerdere pogingen moeten ondernemen om contact te krijgen met de klant. Ook moeten ze de klant een coulante betalingsregeling aanbieden. Werkt dat allemaal niet, dan mogen ze het contract ontbinden en dreigt afsluiting.

Proef

Tot nu toe wordt de informatie over dreigende afsluitingen niet gedeeld met gemeenten, omdat dit wettelijk niet mogelijk is. Dankzij een drie maanden durende pilot hebben de gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander nu een uitzonderingspositie. Door deze proef hoopt het stadsbestuur beter zicht te krijgen op de huishoudens zonder energiecontract. ‘Zo kunnen we gerichte hulp bieden en proberen te voorkomen dat deze groep verder in de schulden verstrikt raakt en van energie wordt afgesloten’, aldus Marjolein Moorman, wethouder Armoede en Schuldhulpverlening (PvdA). Als het project succesvol is, hoopt ze dat Den Haag de wet aanpast zodat deze methode landelijk ingezet kan worden.

Nadat het contract met de energieleverancier is ontbonden, levert de netbeheerder nog een tijdje gas en elektriciteit tegen marktconforme prijzen. ‘Maar uiteindelijk zijn wij verplicht om deze mensen af te sluiten’, aldus de woordvoerder van Liander. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat niet, bijvoorbeeld als de bewoners in de schuldhulpverlening zitten of als er medische apparatuur in huis staat die niet zonder stroom kan. ‘Voor onze afsluitmonteurs zijn het soms ook lastige momenten. Vaak sluiten mensen alsnog snel een nieuw contract af als we aan de deur komen of kunnen we hulp inschakelen. Maar in sommige gevallen – gelukkig niet vaak – moeten we echt overgaan tot afsluiting.’

Uit cijfers van brancheorganisatie Netbeheerder Nederland blijkt dat vorig jaar 2040 elektriciteitsaansluitingen zijn afgesloten, voor gas staat de teller op 1978. De cijfers zijn vergelijkbaar met 2020 en 2021. Aanleiding voor de afsluiting kan een betalingsachterstand zijn of een bijvoorbeeld de sloop van een pand. Uit de cijfers blijkt eveneens dat door de kabinetsmaatregelen de laatste drie maanden van 2022 het aantal afsluitingen flink is gedaald.