Gemeente Amsterdam draait bewijslast om: horecaondernemers moeten aantonen dat hun startkapitaal zuiver is

Een horecaondernemer die in Amsterdam een vergunning wil, moet gaan aantonen dat zijn startkapitaal zuiver is. Tot nu toe was het andersom: als de gemeente misbruik vermoedde, moest zij bewijzen dat de onderneming op fout geld leunde.

Beeld ANP

De gemeente Amsterdam heeft deze nieuwe methode samen met onder meer de politie en het Openbaar Ministerie (OM) ontwikkeld om crimineel geld uit de horeca te weren, meldt Het Parool.

De gemeente had al langer de mogelijkheid om tekst en uitleg te eisen van ondernemers over hun financiering, met een beroep op de Wet Bibob. ‘Maar’, zegt een woordvoerder van de burgemeester: ‘Wanneer ondernemers daarbij onvolledige gegevens inleverden, werd de vergunning vaak alsnog verstrekt, ondanks twijfels bij ambtenaren. Politie en OM hadden behoefte aan een nieuwe benadering.’

Daar is de optie uitgekomen om de vergunningsaanvraag ‘buiten behandeling’ te stellen. ‘Nu wordt de voorwaarde: eerst je papieren laten zien om aan te tonen dat je lening zuiver is. Dan pas nemen we je aanvraag in behandeling’, aldus de woordvoerder.

Een uitspraak van de rechter geeft de gemeente gelijk. In de eerste zaak over de nieuwe methode heeft de bestuursrechter toegestaan dat een exploitatievergunning werd onthouden op basis van de nieuwe aanpak. Een Syriër met een fastfoodrestaurant in de Amsterdamse binnenstad leende zijn startkapitaal van een man uit Saoedi-Arabië. De ondernemer kon niet aantonen dat die lening bonafide was.

Onderhandse leningen

De nieuwe aanpak is bedoeld om onderhandse leningen te controleren – kapitaal verkregen buiten de banken om. Het is het resultaat van het project IJgeld, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de politie, het OM, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Financial Intelligence Unit, het meldpunt voor ongebruikelijke financiële transacties. Voor het project, dat werd begeleid door Harvard en Tilburg University, zijn onder meer een half jaar lang alle Amsterdamse vergunningaanvragen in de horeca tegen het licht gehouden.

Een ‘welkome uitspraak’ noemt de gemeente het besluit van de rechter. ‘We zijn op zoek naar nieuwe methoden die voorkomen dat de gemeente onbewust meewerkt aan crimineel geld dat zijn weg naar boven vindt. We zien dat ondermijning (de vermenging van onder- en bovenwereld, red.) een serieus probleem is. Een deel van de investeringen gebeurt met geld dat onverklaarbaar is en misschien wel crimineel. We willen daar veel meer zicht op te krijgen en het tegenhouden waar het kan.’