‘Gematigde Republikeinen zullen vol schaamte naar de politieke chaos hebben gekeken’

Kevin McCarthy is na vier dagen en vijftien stemrondes verkozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Beeld Jose Luis Magana / AP

Dag Maral, vanuit de hele wereld werd het politieke schouwspel in de Verenigde Staten met verbazing bekeken. Hoe hebben de Amerikanen het zelf beleefd?

‘Je hebt in de Verenigde Staten de televisiezender C-Span, een soort Politiek24, waar je live alle debatten kunt volgen. Normaal is het ontzettend saai en kijken er maar weinig mensen naar; maar vorige week hadden ze meer kijkers dan ze in tijden hebben gehad. Meer dan een miljoen mensen stemden af op de zender.

‘Hoe men het heeft beleefd, is toch voor een groot deel afhankelijk van hoe mensen aankijken tegen de Republikeinen. Veel Democraten zullen hebben genoten van de chaos binnen de partij. Zij wijzen erop dat dit is wat er gebeurt als een partij extreme figuren binnenhaalt. Het was ook opvallend dat de Democraten zelf tijdens de stemrondes heel duidelijk lieten merken dat zij wél vierkant achter hun kandidaat stonden.

‘Gematigde Republikeinen hebben zich denk ik juist erg geschaamd voor deze chaos. Maar veel rechts-radicale kiezers zullen blij zijn geweest met de opstand van de rebellen binnen de partij en de aandacht die ze hebben gekregen.’

In hoeverre heeft de politieke crisis van vorige week gevolgen voor het vertrouwen van Amerikanen in de politiek?

‘Het is al meer dan honderd jaar niet meer voorgekomen dat het Huis van Afgevaardigden niet meteen aan de slag kon. Dat heeft directe maatschappelijke impact. Leden van het Huis zijn in hun eigen district belangrijke aanspreekpunten voor burgers. Maar omdat ze nog niet ingezworen waren, konden ze niets doen voor mensen.

‘Los daarvan is dit niet goed voor het vertrouwen in de Republikeinse partij. De partij kampt al jaren met interne verdeeldheid. Dat begon eigenlijk toen een grote groep politici van de Tea Party-beweging in de tijd van Obama werden verkozen. Zij zijn jaren bezig geweest met het tegenwerken van gematigde Republikeinen. Hetzelfde geldt voor ultraconservatie Republikeinen sinds Trump. Met obstructie en chaos proberen ze hun doel te bereiken.

‘Dat werkt goed voor hen. Ze genereren veel aandacht, ook wij schrijven over ze. Door onrust te stoken, kennen veel mensen inmiddels wel de namen van afgevaardigden als Matt Gaetz en Lauren Boebert. Ze krijgen gelddonaties van kiezers. Van honderden andere congresleden die op de achtergrond met de inhoud bezig zijn, hebben velen nog nooit gehoord. Ik denk dat veel Amerikanen graag zouden zien dat het in het Huis ook echt weer over die inhoud gaat.’

In hoeverre zullen de Republikeinen last houden van de chaos van vorige week?

‘McCarthy is weliswaar de voorzitter van het Huis, maar hij heeft er veel voor op moeten geven. Daardoor is de radicale groep, ondanks dat zij een minderheid vormt, toch een beetje de winnaar. Het wordt ontzettend lastig om iedereen dezelfde kant op te krijgen.

‘Daar komt nog eens bij dat de rebellerende Republikeinen hebben afgedwongen dat één congreslid al een motie van wantrouwen tegen de speaker kan indienen. Dat maakt het besturen van het Huis een stuk moeilijker. Bij elke beslissing die de radicale groep niet zint, zullen ze ermee dreigen. En als de motie wordt ingediend, is het voor de Democraten natuurlijk heel aanlokkelijk om mee te stemmen om de chaos compleet te maken. Dat hangt McCarthy nu constant boven het hoofd.’

Op beelden was te zien dat sommige Republikeinse vertegenwoordigers elkaar bijna aanvlogen. Komt het nog goed met de verhoudingen in het Huis?

‘Het grootste deel van de Republikeinen zit helemaal niet te wachten op de radicale groep. Zelfs presentatoren van de rechtse zender Fox News lieten bij interviews met enkele rebellerende leden merken dat ze het zat waren. Die tegenstand kan er ook toe leiden dat ze toch hun toon gaan matigen. Sommigen doen dat al.

‘Ze riskeren namelijk dat ze geheel geïsoleerd raken. We hebben bijvoorbeeld gezien dat Marjorie Taylor Greene, een extreem-rechtse vertegenwoordiger uit het Trump-kamp, ietsjes meer richting de gematigde Republikeinen is getrokken. Een paar jaar geleden had niemand dat verwacht.

‘Bovendien heeft deze week van politieke crisis ook iets goeds gebracht. De honderden leden van het Huis van Afgevaardigden zijn normaal nooit al te lang bij elkaar. Ze kennen elkaar vaak niet eens. Nu moesten ze wel vier dagen en vijftien rondes met elkaar doorbrengen. Ik zag beelden van Democraten en Republikeinen die toch even een praatje maakten. Op een vreemde manier kan deze chaos dus ook tot verbinding hebben geleid.’