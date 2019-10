Gematigde Catalanen houden relschoppers tegen in Barcelona

Een Catalaanse demonstrant knielt op de grond tijdens een protest in Barcelona, ​​Spanje. Beeld REUTERS

Bijna een week geleden is het nu dat het Spaanse Hooggerechtshof negen leiders van de onafhankelijkheidsbeweging werden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen, en sindsdien brandt Barcelona. In een week tijd raakten 590 mensen gewond, waaronder minstens 161 politieagenten.

De heftigste rellen vonden plaats op vrijdag. Een agent raakte bewusteloos doordat een grote kei tegen zijn hoofd werd gegooid. Diverse demonstranten kregen een rubberkogel in hun oog en verliezen mogelijk het zicht. Overal in het centrum van Barcelona laaiden vuren hoog op. Tussen de monumentale gebouwen stegen gitzwarte rookpluimen op, veroorzaakt door brandend afval. Het maakte dat in de stad een uiterst sinistere sfeer hing.

Politieconflict met demonstranten na een week van protesten. Beeld Getty Images

Precies op het plein waar een etmaal eerder het geweld een hoogtepunt bereikte, vond zaterdagavond opnieuw een demonstratie plaats van actievoerders voor de Catalaanse onafhankelijkheid.

Maar zodra de spanning begon op te lopen, bleek er een strategie te zijn uitgedacht om nieuwe gevechten te voorkomen. Een deel van de aanwezigen ging tussen de politie en de agressievelingen staan. Het waren onder meer de leden van En Peu de Pau (een actiegroep gespecialiseerd in vreedzaam verzet), brandweerlieden, het medisch personeel van de Sanitaris per la República en vrijwilligers van Open Arms, die op andere momenten immigranten uit de Middellandse Zee redden.

Demonstranten verzamelen zich op 19 oktober 2019 op het Urquinaona-plein in Barcelona. Beeld EPA

Ze haakten hun armen in elkaar en hielden zes uur vol. Af en toe hieven ze het Catalaanse volkslied aan. Toen de avond vorderde, gingen deze vreedzame independentistas op grond zitten. Zo vormden ze een dijk van mensen die voorkwam dat het geweld opnieuw door de straten van Barcelona kolkte. Een dijk die steeds breder en steviger werd, naarmate meer mensen zich erbij voegden.

Het was diep in de nacht toen de Spaanse politie besloot te vertrekken. Een verdere escalatie van het geweld was afgewend. De vreedzaamheid overwon, ten minste voor één avond. En misschien is dit ook op langere termijn een keerpunt.