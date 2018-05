Gemaskerde Rohingya-strijders doken in het zwart op voor moordpartij op hindoedorp Myanmar

Hindoes rouwen bij de lichamen van hun overleden familieleden nabij het dorp Yebawkya. Foto AFP

Ah Nauk Kha Maung Seik is een door hindoes bewoond dorp in het noorden van Rakhine, de onrustige deelstaat in het westen van Myanmar waar boeddhisten, Rohingya-moslims en hindoes vanouds door elkaar wonen. Op 25 augustus 2017 om 8 uur in de ochtend wordt het dorp aangevallen door gewapende en gemaskerde mannen in zwarte kledij en Rohingya’s uit een naburig dorp.

De aanvallers drijven de dorpelingen bijeen en voeren hen geblinddoekt en geboeid weg, de mannen gescheiden van de vrouwen en kinderen. Een paar uur later zijn 53 hindoes dood, 20 mannen, 10 vrouwen en 23 kinderen. 16 vrouwen en kinderen overleven doordat ze zich laten ‘bekeren’ tot de islam, en daarna met de aanvallers meevluchten naar buurland Bangladesh.

Wie is de leider van ARSA? Ata Ullah richtte de verzetsbeweging op die het keiharde legeroptreden uitlokte dat leidde tot de Rohingya-vluchtelingencrisis in Myanmar. Vijf redenen waarom u hem moet leren kennen.

Amnesty International reconstrueert het bloedbad in een dinsdag verschenen rapport, op basis van tientallen interviews met overlevenden en analyses door patholoog-anatomen van foto’s van opgegraven lichamen. Het onderzoek verdiept het beeld van het geweld tussen de bevolkingsgroepen in Rakhine. Tot dusver ging de aandacht vooral uit naar de verdrijving van de islamitische Rohingya’s door het regeringsleger van het overwegend boeddhistische Myanmar.

Die verdrijving, volgens de Verenigde Naties een schoolvoorbeeld van etnische zuivering, was een reactie op aanvallen van de Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) op politieposten in Rakhine diezelfde dag, 25 augustus. Bijna 700 duizend Rohingya’s vluchtten in de weken erna de grens over naar Bangladesh, waar de meesten nog steeds verblijven. Zeker 6700 Rohingya’s werden gedood.

Zeker honderd doden

Volgens Amnesty waren ARSA-strijders ook verantwoordelijk voor de aanval op Ah Nauk Kha Maung Seik waarbij 53 doden vielen. En voor een vergelijkbare aanval op het naburige hindoedorp Ye Bauk Kyar, waarbij 46 mensen verdwenen en vermoedelijk werden gedood. In Myo Thu Gyi bij Maungdaw zouden nog eens 6 hindoes zijn gedood. Dat brengt het totaal op zeker 100 doden.

De 22-jarige Bina Bala, een van de ontvoerde en ‘bekeerde’ hindoevrouwen uit Ah Nauk, vertelt in het rapport dat de aanvallers in Rohingya-taal tegen de dorpelingen zeiden dat zij niet anders waren dan de (boeddhistische) Rakhine, de verkeerde godsdienst hadden en dus niet in Rakhine konden blijven wonen. Daarna hadden ze de hindoes geslagen en hun geld en goud afgenomen.

De strijdgroep ARSA deed voor het eerst van zich spreken in 2016, ook met aanvallen op politieposten in Rakhine. De schimmige beweging komt volgens leider Ata Ullah op voor de rechten van de geknechte Rohingya’s. Volgens de regering van Myanmar is het echter een terroristische organisatie met een jihadistische agenda en banden met Al Qaida en Islamitische Staat.

Berichten over aanvallen van Rohingya-militanten op boeddhistische en hindoedorpen in Rakhine circuleerden al kort na de aanvallen van augustus vorig jaar. Het regeringsleger groef bij Ah Nauk Kha Maung Seik in september vier massagraven met 45 lichamen op. Dat nieuws werd destijds echter afgedaan als propaganda uit de koker van het leger of militante boeddhisten.

Hindoes rouwen bij de lichamen van hun overleden familieleden nabij het dorp Yebawkya. Foto EPA

Bedreigd in opvangkampen

Die reactie werd mede in de hand gewerkt door het feit dat in Bangladesh ondervraagde hindoevluchtelingen aanvankelijk lokale boeddhisten de schuld gaven van het geweld in hun dorpen. Nu zeggen de hindoes, die vorig jaar terugkeerden naar Myanmar, dat ze dit alleen hadden gezegd omdat ze in de opvangkampen in Bangladesh door ARSA-strijders werden bedreigd.

Dit verhaal lijkt met het Amnesty-onderzoek bevestigd. Al wijst Amnesty klachten van Myanmar dat de internationale gemeenschap eenzijdig gefixeerd is op het geweld tegen de Rohingya’s van de hand. Die vertekening heeft Myanmar aan zichzelf te wijten omdat het land al anderhalf jaar lang geen onafhankelijke journalisten en onderzoekers toelaat tot het noorden van Rakhine.

Beide vormen van geweld, van de ARSA-strijders tegen hindoes en boeddhisten en van het Myanmarese regeringsleger tegen de Rohingya’s, dienen veroordeeld te worden, schrijft Tirana Hassan, regionaal directeur crisisrespons van Amnesty. ‘Daarbij komt dat schendingen van de mensenrechten door de ene partij nooit schendingen door de andere partij kunnen rechtvaardigen.’

De wreedheden van ARSA hebben een onuitwisbare indruk nagelaten bij alle overlevenden die we spraken, aldus Hassan. ‘Het is even belangrijk dat rekenschap wordt afgelegd over deze gruweldaden als over de misdaden die het leger van Myanmar in het noorden van Rakhine State heeft begaan.’

