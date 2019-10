Gemaskerde mannen schieten op demonstranten tijdens tweede golf van protesten in Irak

Demonstranten op het Tahrirplein in het centrum van Bagdad. Beeld EPA

Enkele uren eerder hadden gemaskerde mannen het vuur geopend op demonstranten in de zuidelijke stad Kerbala. Daarbij zouden zeker 18 doden en honderden gewonden zijn gevallen.

‘We zagen gemaskerde mannen die met scherp schoten’, vertelt een demonstrant tegen persbureau AP. ‘Mensen om me heen vielen dood of gewond neer. We probeerden te ontsnappen, maar toen we de steegjes inrenden, bleken die te zijn afgezet door veiligheidstroepen. Ze arresteerden mensen en zochten op hun telefoons naar foto’s en filmpjes van de gebeurtenissen.’

De lokale autoriteiten zeggen dat het hele incident niet heeft plaatsgevonden. Volgens de provinciale gouverneur, Nassif al-Khattabi, zijn de video’s van de gebeurtenissen nep, en kunnen zij niet uit Kerbala zijn gekomen.

Tientallen doden

Begin oktober vonden er in Irak ook enorme protesten plaats, maar nadat de regering een uitgaansverbod in verschillende steden had afgekondigd, werd het een paar weken rustiger. Afgelopen vrijdag laaiden de protesten echter weer op, en net als de vorige keer reageert de politie met traangas en rubberkogels, en wordt er ook met scherp op de demonstranten geschoten. De afgelopen dagen zijn hierbij zeker 73 mensen omgekomen (daarbij zijn de mogelijke slachtoffers in Kerbala niet meegeteld). Bij de eerste golf van protesten waren al 149 slachtoffers gevallen.

Studenten demonstreren in de zuidelijke stad Kerbala. Beeld REUTERS

De meeste mensen die de straat op gaan zijn jongeren die het zat zijn dat ze geen werk en geen geld hebben. Ondanks de grote opbrengsten van de Iraakse olie, is de werkloosheid hoog, en zijn de voorzieningen zo slecht, dat er meestal geen elektriciteit en geen stromend water is. De demonstraties vinden plaats in overwegend sjiitische gebieden, en zijn gericht tegen de door sjiieten gedomineerde regering, sjiitische politieke partijen en milities, die volgens de jongeren al het geld in hun eigen zak steken.

Grootschalige politieke demonstraties zijn in Irak niets nieuws, maar meestal worden die geregisseerd door een vooraanstaande geestelijk leider. Deze demonstraties lijken echter spontaan te ontstaan, wat voor de regering veel bedreigender is.