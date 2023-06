Geluidsopname uitgelekt waarop Trump informatie deelt over geheim aanvalsplan op Iran

Donald Trump. Beeld AP

De opname fungeert als bewijs voor de strafzaak tegen de oud-president, die eerder deze maand is aangehouden op verdenking van het illegaal bewaren en het laten zien van geheime documenten aan onbevoegden. Trump, die onschuldig heeft gepleit, zegt slechts openbare documenten en krantenknipsels te hebben getoond.

De maandag door CNN vrijgegeven audio-opname van zo’n twee minuten lijkt die bewering te ondergraven. Hij werd in juni 2021 gemaakt, tijdens een gesprek tussen Trump en mensen die werkten aan een autobiografie van zijn voormalige stafchef Mark Meadows. Aanwezig waren een schrijver, een uitgever en zeker twee van Trumps stafleden. De speciale aanklager, Jack Smith, citeerde al uit delen van deze opname in de aanklacht tegen Trump.

In de audio-opname lijkt de voormalige president een geheim document van het Pentagon te laten zien over een aanvalsplan op Iran. Hij wilde zo tegen de makers van de autobiografie ontkrachten dat Meadows zich had verzet tegen de raketaanvallen die onder Trump zijn uitgevoerd op Iran, zoals Amerikaanse media hadden geschreven.

Off the record

‘Dit zijn de papieren’, zegt hij, verwijzend naar iets wat hij ‘hoogst vertrouwelijk’ noemt en aan anderen lijkt te laten zien. ‘Dit is off the record, maar ze hebben me dit gegeven’, zegt hij, waarmee hij het ministerie van Defensie en Mark Meadows bedoelt.

‘Dit is gedaan door het leger en aan mij gegeven’, zegt hij even later. ‘Kijk, als president had ik dit kunnen declassificeren. Nu kan ik dat niet, weet je, maar dit is nog steeds een geheim.’ ‘Nu hebben we een probleem’, reageert een van zijn medewerkers. ‘Is dat niet interessant?’, reageert Trump. ‘Het is zo cool’, vervolgt hij kort daarna.

Trump reageerde dinsdag op de gelekte audio in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij beweert dat de ‘gestoorde speciale aanklager’ Jack Smith ‘illegaal’ een opname heeft gelekt. ‘Dit pleit me eigenlijk vrij, in tegenstelling tot wat ze je willen laten geloven’, zegt hij, zonder dit nader te onderbouwen. Ook zijn woordvoerder schrijft in een verklaring dat de opname aantoont dat ‘president Trump helemaal niks verkeerd heeft gedaan’: hij zou aan het grappen zijn geweest.

Documenten in badkamer

Uit de aanklacht tegen Trump blijkt dat hij honderden documenten bewaarde in onbeveiligde ruimtes in zijn huis in Florida, waaronder een badkamer en een douche. Ook zou hij hebben geprobeerd geclassificeerde documenten –die hij nog in bezit had – voor de overheid te verbergen. Verwacht wordt dat het proces maanden of zelfs jaren kan duren.

Het gaat om de tweede strafzaak die loopt tegen Trump. In april werd hij al aangehouden in New York omdat hij pornoster Stormy Daniels zwijggeld zou hebben betaald uit de campagnekas.