Geluidsband onthult laatste woorden Jamal Khashoggi: ‘Ik heb astma, doe het niet, je laat me stikken’

Jamal Khashoggi, hier in 2014. Beeld AFP

Khashoggi (59) werd op 2 oktober vorig jaar vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul, Turkije. Hij was een ooit regeringsgezinde journalist die zich al jaren kritisch uitliet over het koningshuis van Saoedi-Arabië en daarom in ongenade lijkt te zijn gevallen bij kroonprins Mohammed bin Salman. Een rapporteur van de Verenigde Naties (VN) stelde in juni dat Khashoggi slachtoffer is geworden van een ‘buitengerechtelijke executie met voorbedachten rade’, gepleegd door de Saoedische overheid. Vijf Saoedische ambtenaren staan in Riyad terecht vanwege betrokkenheid bij zijn dood. Tegen hen is de doodstraf geëist.

De Turkse geheime dienst beschikte over afluisterapparatuur in het Saoedische consulaat in Istanbul. Zijn moord werd vastgelegd op een geluidsband. Een verslag van de opname verscheen dinsdag in de krant Daily Sabah. ‘We zullen je in slaap brengen’, zegt één van de Saoedische geheim agenten in het vijftien man sterke executieteam dat volgens de VN verantwoordelijk is voor de moord. Volgens de Turkse krant is op de opname te horen hoe Khashoggi worstelt met een plastic zak over zijn hoofd. ‘Slaapt hij?’, vraagt een van de betrokken Saoedi’s. ‘Hij doet zijn hoofd omhoog.’ ‘Blijf duwen.’ ‘Goed duwen.’

Ga je me drogeren?

De Turkse onthullingen komen daags nadat een van de verdachten, Maher Abdulaziz M., voor de rechtbank in Riyad zijn betrokkenheid bij de moord toegaf. ‘Toen Jamal Khashoggi op de tafel een handdoek, naald en medicijnen zag, vroeg hij: Wat ga je daarmee doen? Ga je me drogeren? Ik zei tegen hem: Ja, we gaan je drogeren.’ De VN-rapporteur ziet het Saoedische strafproces als een poging om de moord af te schuiven op een handvol lagere ambtenaren en dringt aan op een internationaal tribunaal. Het lichaam van Khashoggi, na de moord in stukken gezaagd, is tot op heden niet gevonden.

De grote vraag is of kroonprins Mohammed bin Salman opdracht heeft gegeven voor de moord. Saoedi-Arabië stelt dat hier geen sprake van is. Een afgeluisterde verzuchting van de Saoedische patholoog-anatoom die Khashoggi’s lichaam aan stukken hakte met een botzaag, is daarmee in lijn. ‘Er is niemand die me kan beschermen.’

Al vaker verspreidden de Turken brokjes informatie afkomstig uit de geluidsopname. Zo mocht de VN eerder naar de band luisteren, maar toen mochten er geen aantekeningen worden gemaakt. Bij die gelegenheid kwam al wel naar buiten hoe de patholoog-anatoom te werk ging. ‘Gewichten zullen uit elkaar getrokken worden. Het is geen probleem. Het lichaam is zwaar. De eerste keer snij ik het op de grond. Als we plastic zakken gebruiken en het aan stukken snijden, is het gedaan.’