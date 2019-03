Gelovigen van de Ulu-moskee in Utrecht laten zich niet wegjagen: ‘Ik ben niet bang’

Gelovigen verlaten de Ulu Camii Moskee na het vrijdagmiddag gebed. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De 18-jarige Bekir Can Ziylan is bang dat een aanslag zoals die in Christchurch ook in Nederland kan gebeuren. Hij is vrijdagmiddag op het Utrechtse Moskeeplein een van de weinigen die dat zeggen. Voor de moskee waar hij het vrijdaggebed bezoekt, de Turkse Ulu-moskee, zegt de Turks-Nederlandse tiener: ‘In Nederland heerst niet zo’n radicale sfeer, maar deze extreme aanslag in Nieuw-Zeeland zou iemand op ideeën kunnen brengen.’ Bekir blijft wel gewoon naar de moskee gaan.

‘Misschien zou het goed zijn als bij elke moskee in Nederland een politieagent zou staan’, suggereert een 77-jarige Marokkaans-Nederlandse moskeebezoeker. ‘Het is zo vreselijk wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd, dat mensen zijn gedood in een moskee toen ze aan het bidden waren. Er is maar één gek nodig om zoiets ook hier te laten gebeuren.’

Maar de meeste bezoekers van het vrijdaggebed van de Ulu-moskee reageren laconiek. Ze zijn hier op vrijdagmiddag met veel gelovigen bij elkaar. Ze verwachten niet dat er in Nederland een gewelddadige en bloedige aanslag op moslims zal worden gepleegd. ‘We zijn niet bang’, zeggen twee 29-jarige moskeebezoekers. ‘Er kan overal wat gebeuren. En als het hier misgaat, kun je het toch niet tegenhouden’, zegt een 54-jarige bezoeker van Turks-Nederlandse afkomst.

‘Het is verschrikkelijk, maar het is iets dat ver weg in Nieuw-Zeeland is gebeurd’, zegt een 20-jarige bezoeker van Turkse afkomst. ‘Waarom zou ik me daardoor bang laten maken? Het leven gaat hier gewoon door.’

Nederland veilig en rustig

Opvallend is dat bezoekers die uit andere landen zijn gevlucht benadrukken dat zij zo’n aanslag juist in Nederland onwaarschijnlijk achten. ‘Nederlandse mensen zijn niet gewelddadig genoeg om tot zoiets in staat te zijn’, zegt een 29-jarige Pakistaan. ‘Nederland is het veiligste land dat ik ken, met rustige mensen, en ook rustige moslims’, vindt ook een 52-jarige moslim van Syrische afkomst. ‘Mensen hebben respect voor elkaars geloof.’ Nederland is tolerant, men respecteert elkaar’, vult een 63-jarige Iraakse moskeebezoeker aan.

En als het dan gebeurt in Nederland, dan zal de Ulu-moskee vast niet het doelwit zijn, denkt een 54-jarige bezoeker van Turkse afkomst. ‘Dit is een moskee die voor iedereen open staat. In Lombok, een tolerante wijk. Dan zullen extremisten eerder toeslaan in een andere stad, bij een ander soort moskee.’

Toch is ook de Ulu-moskee deze vrijdag extra beveiligd. ‘Wie zegt dat dit niet in Nederland kan gebeuren?’, vraagt moskeevoorzitter Yucel Aydemir zich af.

De Ulu-moskee, een van de grootste Turkse moskeeën van Nederland, was het doelwit van anti-moslimsentimenten. In januari vorig jaar zei de Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deùn dat hij liever zou willen dat het gebedshuis zou afbranden. De anti-islambeweging Pegida demonstreerde in oktober op het plein voor de moskee. Daarbij voelden de gelovigen zich beledigd door uitlatingen van de voorman van de demonstranten over hun profeet. Het liep uit op rellen.

Aydemir hoopt dat de PVV en Pegida ‘een lesje leren’ van wat nu in Nieuw-Zeeland is gebeurd. ‘Dat ze moeten ophouden met haatzaaien en hun hetze tegen moslims. Want er zal maar iemand zijn die zich door hun uitingen gerechtvaardigd voelt om te gaan moorden. Je mag best kritiek leveren op moslims en de islam, maar doe dat dan op een fatsoenlijke manier.’

Ondertussen roepen de moskeeën hun gelovigen op om de kalmte te bewaren. ‘Dat hebben we met de Utrechtse gebedshuizen afgesproken en ook met Diyanet, de Turkse koepel van moskeeën’, zegt Aydemir. Na het vrijdaggebed is er een extra gebed voor de slachtoffers in Nieuw-Zeeland. We moeten voor hen bidden. Wat daar gebeurd is, is zo onvoorstelbaar vreselijk.’