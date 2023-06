Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in 2154 een feit, Nederland sukkelt achter buurlanden aan

Helemaal boven aan de lijst staat al veertien jaar lang IJsland, dat de genderkloof voor 91,2 procent gedicht heeft. Beeld Daniel Rosenthal

Dat blijkt uit de jaarlijkse emancipatieranglijst die het World Economic Forum woensdag heeft gepubliceerd. Van de 146 onderzochte landen blijft Nederland steken op de 28ste plaats. Dat is ver achter buurlanden Duitsland en België, die nu beiden in de toptien staan. Op dit moment is de genderkloof tussen Nederlandse vrouwen en mannen voor bijna 78 procent gedicht.

Voor de emancipatieranglijst wordt gekeken naar de gelijkheid op basis van politieke invloed, economische participatie, de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, die de Nederlandse gegevens verzamelden, heeft ons land wel stappen voorwaarts gemaakt, onder meer met een ministersploeg die voor de helft uit vrouwen bestaat, maar gaat dit een stuk minder snel dan in de ons omringende landen.

Nog altijd magertjes

Weliswaar hebben Nederlandse vrouwen inmiddels een voorsprong op Nederlandse mannen als het aankomt op onderwijs en gezondheid, in hun professionele leven blijven zij tegen glazen plafonds en plakkerige vloeren aanlopen. Zo is het aantal vrouwen op leidinggevende posities nog altijd magertjes (15 procent van de topbestuurders is vrouw), evenals het aantal vrouwelijke technici. Vrouwen werken ook nog altijd veel vaker in deeltijd.

Met zijn 28ste positie doet Nederland het niet alleen slechter dan de buurlanden, maar ook dan bijvoorbeeld Nicaragua en Namibië - die op respectievelijk nummer 7 en 8 staan. Overigens is werken voor vrouwen in die landen niet altijd een emancipatoire daad, merken de onderzoekers op, maar soms ook bittere noodzaak.

Helemaal bovenaan staat al veertien jaar lang IJsland, dat de genderkloof voor 91,2 procent gedicht heeft. Daarna volgen, hoe kan het ook anders, de Scandinavische landen, mede dankzij het hoge aantal vrouwelijke parlementsleden en leidinggevenden. Afghanistan bungelt wederom helemaal onder aan de lijst met een genderkloof van 60 procent.