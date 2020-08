Geliefden over lange afstand kunnen elkaar weer in de armen vallen – maar nog niet alle wensen zijn verhoord

Duifje is weer samen met haar Braziliaanse vriend Ozorio. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Duifje van Egmond (31) uit Schalkhaar en Ozorio Holanda (29) uit Brazilië

Relatie sinds: oktober 2017

Niet meer gezien sinds: december 2019

Herenigd: 2 augustus

‘Ik was enorm zenuwachtig voor het moment van onze hereniging. Wat moest ik aandoen en hoe zou het zijn als we elkaar weer zagen? Ozorio was ook heel zenuwachtig. We hadden elkaar zo lang niet gezien!

‘Gelukkig kon ik mezelf afleiden met wat geklets op Schiphol, met een man die daar stond te wachten op zijn vriendin. Toen ik Ozorio de hal zag binnenlopen, verdwenen de zenuwen meteen. Alsof we nooit die zeven maanden zonder elkaar waren geweest. Het is ongelooflijk fijn om weer samen te zijn.

‘Als het aan ons lag, waren we direct getrouwd op het vliegveld. Helaas zal dat nog even duren, omdat er nogal wat documenten vereist zijn om dat voor elkaar te krijgen. Brazilië heeft de grenzen voor iedereen geopend, misschien gaan we daar in september trouwen.

‘Nu gaan we samen in quarantaine, in een appartement in Amsterdam. We hebben geen behoefte om de quarantaine te ontlopen. Het komt ons eigenlijk wel goed uit om zonder bezoek de verloren tijd een beetje in te halen. Daarna kunnen we vakantie vieren in Nederland.

‘Ik leef erg mee met geliefden die nog steeds gedwongen gescheiden zijn. We hebben gezien dat er vanuit de politiek mededogen is voor mensen in onze situatie. Als geliefden ondanks deze regeling nog steeds in een gedwongen van elkaar gescheiden zijn, moet daar nog een keer naar worden gekeken. Geliefden moeten hun strijd voortzetten en niet opgeven.’

Marx Janssens (21) uit Appingedam en Sherry Fattakhov (21) uit Israël

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Relatie sinds: augustus 2019

Niet meer gezien sinds: maart 2020

Herenigd: 29 juli

‘Onwerkelijk: Sherry zit nu naast me! De hereniging verliep geweldig. Op Schiphol keek ik nerveus door het raam waarachter je de bagagebanden kunt zien. Ik herkende dat specifieke brilletje dat ze draagt en belde haar meteen zwaaiend op. ‘Draai je om, kijk naar het raam!’ Ze keek overal behalve in de juiste richting.

‘Eindelijk zag ze me staan. Ze werd nog even opgehouden door de douane en kwam toen de hal binnen. Ze vloog me in de armen, ik tilde haar op. Ik zag ook anderen met gespannen gezichten en bloemetjes in hun handen op hun geliefden wachten.

‘Volgend jaar wordt mijn studie in Londen volledig online aangeboden. Het idee is dat we dan op een rustige plek in Israël gaan wonen. Wegens mijn auto-immuunziekte wil ik een drukke stad zoals Londen mijden. We overwegen een geregistreerd partnerschap, zodat we nooit meer in een gedwongen kunnen worden gescheiden.’

Charissa van Deth (44) uit Amsterdam en Dheni Sidorani (40) uit Indonesië

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Relatie sinds: april 2019

Niet meer gezien sinds: april 2020

Herenigd: onbekend

Charissa van Deth (44) uit Amsterdam weet nog steeds niet wanneer zij haar vriend Dheni Sidorani (40) kan verwelkomen in Nederland. Dheni is afkomstig uit het visumplichtige land Indonesië. Om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke regeling voor langeafstandsgeliefden moet hij dus een visum aanvragen.

‘De visumkantoren in Indonesië zijn wegens corona gesloten, en het is niet bekend wanneer ze weer opengaan. Met acht andere vrouwen die ook een Indonesische vriend hebben, stuurde ik e-mails naar de ambassade, de visumkantoren en het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben nog geen duidelijk antwoord gekregen.

‘Het geeft me veel stress dat Dheni niet aanwezig kan zijn bij de laatste maanden van onze zwangerschap. Zijn verzorging en liefde heb ik erg nodig. Ik vrees dat hij de geboorte van ons kind zal missen.’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van dit probleem. ‘Het heeft even geduurd voordat we alle medewerkers op buitenlandse posten konden inlichten over het benodigde maatwerk. We kunnen geen garanties geven, maar blijven voor iedereen ons best doen’, zegt een woordvoerder.