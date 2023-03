Geliefd en gehaat: hoe VanMoof bijna ten onder gaat aan zijn eigen succes

Een veelvuldig bekroond design en honderdduizenden jonge stedelingen voor wie de hippe e-bike een heus statussymbool is geworden: het populaire Amsterdamse fietsenmerk VanMoof leek niet kapot te krijgen. Maar veertien jaar na oprichting doen kapotte fietsen het bedrijf wankelen. Dat creëert onrust. ‘Gebruikers kunnen niet naar de fietsenmaker op de hoek.’

‘Versleten remblokken’, vertelt Tamor Hartogs, terwijl de fietsenmaker naar de blauwe VanMoof wijst die deze dinsdag in zijn fietsenwinkel in Amersfoort aan de kettingen hangt. Geen verrassend defect, zegt hij: ‘Elektrische fietsen gaan nou eenmaal sneller kapot dan normale fietsen. De gebruikers maken veel meer kilometers en gaan ook nog eens harder.’

Dat de elektrische stadsfietsen van het even geliefde als gehate VanMoof stuk kunnen gaan, weet Hartogs als geen ander. Van de circa 35 fietsen die dagelijks worden gerepareerd bij zijn fietsenwinkel Broers zijn zeker 15 exemplaren van het Nederlandse merk. Defecte accu’s, kapotte bellen, problemen met de versnellingen. Sinds Broers een jaar geleden een officieel servicepunt werd van VanMoof is alles voorbijgekomen. Gelukkig is er weinig dat Hartogs en zijn collega’s niet kunnen repareren.

Toch leveren die ‘alledaagse’ mankementen het minimalistische fietsenmerk een hoop problemen op. Wie een blik werpt op internet vindt talloze slechte beoordelingen en tweets over kapotte VanMoofs, waaruit blijkt dat de hoge prijs niet per se gelijk staat aan hoge kwaliteit. Gouden materiaal voor non-gebruikers die het merk toch al niet konden uitstaan, al was het maar om het ergeniswekkende belgeluid. Of het minstens zo indringende fietsalarm, dat al af lijkt te gaan als een toevallige passant naar de fiets kijkt.

Kostprijs hoger

Maar ook bij de vele jonge, vermogende stedelingen die de strakke designfiets massaal omarmden als statussymbool (en het fietspad daarmee veranderden in een snelweg) begint hun foutgevoelige fiets nu irritatie te wekken. Naast de defecten klagen eigenaren van de e-bikes over de slechte klantenservice, die sinds 2021 alleen nog per chatbot of mail bereikbaar is. Bovendien moeten ze wekenlang wachten op reparaties, terwijl ze vaak bijbetalen voor een onderhoudsverzekering die reparatie binnen zeven dagen belooft.

Dat is niet alleen slecht voor het imago van VanMoof, maar ook voor de portemonnee van het bedrijf. Uit de laatste gedeponeerde jaarrekening blijkt dat VanMoof over 2021 bijna 78 miljoen euro verlies maakte. Over 2022 verwacht het bedrijf een soortgelijke uitkomst. Niet gek aangezien het bedrijf op elke verkochte fiets geld toelegt. Hoewel het bedrijf in 2021 voor 83 miljoen euro aan fietsen verkocht, was de kostprijs met bijna 95 miljoen nog vele malen hoger. Ook de reparatie- en onderhoudskosten spelen daarin een belangrijke rol.

Oprichters Taco en Ties Carlier kwamen vorig jaar zelf al tot de conclusie dat het anders moest toen zij de dagelijkse leiding overdroegen aan de oud-ceo van Booking, Gillian Tans. Een crisismanager die de organisatie op orde moet gaan brengen. Hoognodig, want hoewel het bedrijf in 2021 nog circa 108 miljoen euro ophaalde bij grote investeerders als het Britse Balderton en het Chinese Hillhouse, vliegt dat kapitaal er doorheen. Zo hard dat het voortbestaan van VanMoof begin dit jaar op het spel stond. In de voorlopige jaarrekening die in januari werd gedeponeerd, schrijft het bedrijf dat er zonder een nieuwe kapitaalinjectie onzekerheid bestaat over het vermogen om de bedrijfsvoering in het eerste kwartaal van 2023 voort te zetten.

Service vergeten

Hoe anders was dat een jaar of tien geleden, toen de gebroeders Carlier nog geroemd werden om hun vernieuwende fietsontwerp en even vernieuwende bedrijfsmodel. Met de lancering van hun eerste elektrische ‘urban bike’ in 2013 trokken ze de e-bike voorgoed uit het hokje ‘60-plussers’ en wist het bedrijf al snel honderdduizend klanten te verzamelen in binnen- en buitenland.

Een succesvolle start die ook bij de concurrentie niet onopgemerkt bleef. In 2017 kwamen de soortgelijke strakke e-bikes van het Belgische Cowboy en Amerikaanse Bird op de markt. Bedrijven die net als VanMoof voor een direct-to-consumer model (DTC) kozen, waarbij consumenten hun nieuwe fiets in een kartonnen doos thuisbezorgd krijgen en na een beetje doe-het-zelf-werk zo kunnen wegrijden.

Een effectief model, op papier. Maar bij de DTC-fietsenmerken wordt vaak een belangrijk punt vergeten, stelt detailhandelspecialist Dirk Mulder van ING: de service. ‘Je ziet diezelfde onlinemerken nu in de problemen komen, omdat ze zich niet op tijd hebben gerealiseerd dat de fietsen een onderhoudsproduct zijn.’ Daardoor ontbreekt de benodigde infrastructuur voor de nazorg en worden klanten de dupe van lange wachttijden en gebrekkige service.

VanMoof groeide desondanks vrolijk verder. Waar het bedrijf in 2017 nog voor 10 miljoen euro aan fietsen verkocht, was dat in 2021 het achtvoudige. Die sterke groei zorgt voor capaciteitsproblemen, zeiden ingewijden vorig jaar al tegen Het Financieele Dagblad. Dat VanMoof alle fietsonderdelen van de S3-serie zelf wilde produceren in Taiwan helpt daarbij niet: fietsen zouden bovenmatig vaak kapot gaan door productiefouten die te laat worden opgemerkt. Van de derde generatie VanMoof-fietsen moest zeker 10 procent binnen een jaar terug naar de winkel.

Veel meer dan het bedrijf aankan, zegt ook sectorspecialist Mulder. ‘Dat creëert onrust, want gebruikers kunnen ook niet naar de fietsenmaker op de hoek.’ VanMoof werkt immers alleen met eigen ‘service hubs’ en een enkele gecertificeerde fietsenmaker, waardoor de wachtlijsten snel oplopen.

Te populair

VanMoof lijkt dus populairder dan goed voor is voor het bedrijf. Tamor Hartogs van fietsenwinkel Broers – die per gerepareerde VanMoof-fiets een vaste vergoeding krijgt – zal de laatste zijn die dat ontkent. Maar toch is hij het oneens met alle kritiek op VanMoof. ‘Ja, wij krijgen veel VanMoofs binnen voor reparatie, maar e-bikes van andere merken kampen met dezelfde mankementen. Het verschil is dat VanMoof veel meer gebruikers heeft, die bij relatief weinig punten terechtkunnen.’

Een oplossing lijkt dan ook simpel: meer fietsenmakers en servicepunten. Maar, benadrukt Hartogs, ook deze branche kampt met personeelstekorten. ‘Wij krijgen er binnenkort eindelijk een nieuwe monteur bij, maar daar moest ik bijna twee jaar naar zoeken’, vertelt Hartogs. Collega Marcha Israël, die even verderop aan een VanMoof sleutelt, vult aan: ‘Fietsenmaker worden is nou eenmaal niet hip.’

Te goedkoop

Daarbij speelt er meer in de fietsenbranche, zoals de problemen in de toeleveringsketen die ontstonden tijdens de coronacrisis. VanMoof-klanten klagen dat zij tot wel negen maanden op hun nieuwe fiets moeten wachten, terwijl ze al hebben betaald. Ook reparaties lopen vertraging op door ontbrekende onderdelen. In fietsenwinkel Broers is net een stapel pakketten binnengekomen met nieuwe VanMoof-onderdelen. Helaas ligt het pakket dat monteur Israël al bellend zoekt er niet bij. ‘Sorry, ik wacht nog op één onderdeel’, zegt ze tegen een ongeduldige VanMoof-eigenaar aan de andere kant van de lijn. ‘Hopelijk is het eind deze week binnen.’

VanMoof laat in een reactie weten dat de vertragingen tijdelijk zijn en ‘een realiteit waar onze hele industrie mee kampt’. Volgens een woordvoerder is de productie van het nieuwste model inmiddels opgeschaald, waardoor de levertijden spoedig worden teruggebracht. Ook de wachttijden voor klantenservice en reparaties zijn verbeterd, stelt het bedrijf. Alleen in Amsterdam is de doorlooptijd voor reparaties nog langer dan zeven dagen. ‘We zijn daarom hard bezig met het opschalen van onze servicelocaties.’

Het is de vraag of het bedrijf de kwaliteit op tijd op orde krijgt. Hoewel VanMoof eind januari het benodigde nieuwe kapitaal veilig heeft gesteld (om hoeveel geld het gaat wil het bedrijf niet delen), lijkt winstgevendheid nog ver weg. Toch klinkt er optimisme bij de fietsenproducent. In de voorlopige jaarrekening over 2021 spreekt het bedrijf van een duidelijk pad naar winstgevendheid in 2024. Ook het verbeteren van de betrouwbaarheid moet daarbij gaan helpen, al laat het niet los hoe het dat wil gaan bereiken.

De vraagt rijst bovendien of VanMoof voor die betere kwaliteit niet terug moet naar oude prijzen − toen het merk zich nog op de kapitaalkrachtige 40-plussers richtte en de prijs van de S2-serie bijna vierduizend euro bedroeg. Zelf lijkt het bedrijf die conclusie in ieder geval deels te hebben getrokken: de nieuwste S5-serie kost net geen drieduizend euro, 500 euro meer dan de storingsgevoelige S3. Toch zet marktanalist Mulder zijn vraagtekens bij nog hogere prijzen. ‘Dat kan alleen als de kwaliteit en service ook beter worden. Dat moeten ze eerst op orde krijgen.’

Tot die tijd blijven de monteurs van fietsenwinkel Broers vrolijk repareren. ‘Tot de volgende hè’, grapt Israël wanneer een tevreden klant naar buiten loopt met zijn zo goed als nieuwe S3. De klant glimlacht vriendelijk: ‘Hopelijk niet.’