Gelekte audio-opname: ‘Regering Belarus bouwt interneringskamp voor politieke gevangenen’

Belarussische politie-agenten worstelen in Minsk in september 2020 met betogers tijdens een protest tegen de verkiezingsuitslag in het land. Beeld AP

In de opname is een mannenstem te horen die een groep toehoorders vertelt over de aanstaande bouw van kampen met prikkeldraad eromheen. ‘Niet voor krijgsgevangenen, maar voor echte scherpslijpers’, zegt de man. Hij legt uit dat hij hiermee mensen bedoelt die meer dan een keer gearresteerd zijn bij straatprotesten tegen de zelfuitgeroepen president Aleksandr Loekasjenko.

Ook zegt de man tegen zijn toehoorders dat Loekasjenko opdracht gegeven heeft met rubberkogels gericht te schieten op demonstranten die tegenstribbelen bij een arrestatie. ‘Schiet met alles wat je hebt.’

Volgens Bypol, de groep gedeserteerde veiligheidsagenten die de opname gepubliceerd heeft, is de stem in de opname van Nikolaj Karpenkov, onderminister van Binnenlandse Zaken in de zelfuitgeroepen regering van Loekasjenko. Zijn toehoorders zouden hoge politieofficieren zijn.

Opname naar de EU

De Belarussische oppositie maakt zich grote zorgen over de uitspraken in de opname. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft de opname onder meer naar de EU gestuurd met de oproep om de Belarussische veiligheidsdiensten als terroristische organisaties te bestempelen.

Tweedekamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) heeft minister Blok gevraagd om de kwestie op Europees niveau te bespreken. Amnesty International wil een onderzoek naar de authenticiteit van de opname.

De man in de opname zegt ook dat de dood van demonstrant Alyaksandr Taraykouski, op 10 augustus 2020, het gevolg is van politiekogels. In het openbaar ontkennen de autoriteiten verantwoordelijkheid voor zijn dood. Op basis van videobeelden acht de Belarussische oppositie het bewezen dat Taraykouski omkwam door politiekogels.

Volgens de man in de opname is het geweld nodig om te voorkomen dat Belarus uit elkaar valt. Rusland, Litouwen, Oekraïne en Polen zouden klaarstaan om delen van het land te annexeren. Hij belooft zijn toehoorders presidentiële onderscheidingen.