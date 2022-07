Gelegaliseerde drugs? In deze xtc-winkel zijn ze ‘te koop’

Voorbereidingen voor de opening van de XTC Winkel in de Utrechtse binnenstad. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Krijg nou wat!’, zegt een vrouw die met twee pekineesjes en drie grote boodschappentassen door de Utrechtse Vinkenburgstraat struint. Links van haar hangen opvallende posters met de aankondiging: De XTC Winkel.

Vrijdag 15 juli opent het eerste Nederlandse drugsmuseum zijn deuren voor het publiek. Binnen wacht de bezoeker allereerst een kleurrijke snoepwinkel met hangende xtc-snoepbuizen en een roze toonbank met daarop een kauwgomballenautomaat vol – fictieve – xtc-kauwgom, naast een beeldscherm. Op het scherm verschijnt een man die de bezoeker welkom heet en onder meer vraagt: ‘Zou je bereid zijn je leeftijd te geven voordat ik je xtc verkoop?’

Er tegenover zit de apotheek, een klinisch ogende ruimte met witte kasten, een touchscreen met dezelfde man die vragen stelt, maar nu in een witte doktersjas en vitrines vol medicijndoosjes met de opdruk ‘XTC – Poppi Pharmaceuticals’.

Poppi is een bv van Mainline, een stichting die voorlichting geeft over veilig drugsgebruik. Met pop-up kunst- en wetenschappelijke evenementen wil Poppi bijdragen aan de discussie over het al dan niet legaliseren van drugs, ‘gebaseerd op feiten en zonder emoties of moraliteit’, licht directeur Machteld Busz toe.

Interieur van de XTC winkel in de Utrechtse Binnenstad. Beeld Raymond Rutting

Geen drugs, wel vragen

In de xtc-winkel worden geen drugs verstrekt. De bezoeker van het museum kan aan de hand van experimenten en vragen aangeven onder welke condities hij wel of geen xtc zou kopen als het aanbod zou zijn gelegaliseerd. ‘Yo! Welkom in Club X’, groet weer dezelfde man, maar nu in hippe outfit, vanaf het scherm op de bar annex draaitafel in de duistere kelder van Poppi’s grachtenpand, waar een harde beat door geluidsboxen dendert. ‘Wil je xtc kopen? Dat kan! Mag ik dan wel een kopietje van je ID maken?’

Tijdens de tour door het museum, dat openblijft tot eind september, krijgt de bezoeker vragen voorgelegd als: ‘Welke minimale leeftijd vind jij gepast in een xtc-winkel? Mogen verpakkingen van xtc er leuk en vrolijk uitzien? Vind je het verantwoord om dertig pillen tegelijk te mogen kopen voor je hele vriendenkring?’

De Universiteit Utrecht verzamelt alle antwoorden en zal daarmee analyseren in welke setting – medisch, winkel, uitgaansgelegenheid – en onder welke voorwaarden Nederlanders bereid zijn xtc te kopen als de werkende stof, mdma, zou worden gereguleerd. Dat moet uitmonden in publieks- en wetenschappelijke rapporten. ‘Met wet- en regelgeving kun je afval van synthetische drugsproductie regelen, net als in de gangbare industrie’, zegt Busz. ‘Ook aan de verkoopkant is een scala aan keuzes te maken bij regulering. Dat laten wij hier zien.’

Draagvlak voor vrijer beleid

Inmiddels is de helft van de Nederlanders tot en met 54 jaar voorstander van een vrijer beleid voor de verkoop en productie van xtc, blijkt uit een representatieve steekproef van de politieke barometer Ipsos. Voor jongeren tot 34 jaar is dat zes op de tien.

Om te voorkomen dat alleen jongeren het museum bezoeken en hun antwoorden daarom niet representatief zijn voor ‘de doorsnee Nederlander’, nodigt Poppi actief andere doelgroepen uit, zoals politiemensen, politici, bezorgde ouders en beleidsmakers. Minister Kuipers van Volksgezondheid komt in augustus op werkbezoek.

De drugswinkel is een gevolg van de discussie over het al dan niet legaliseren van xtc, die lijkt op te schuiven in de richting van regulering. Zo is er een staatscommissie in oprichting die de voor- en nadelen van medicinaal gebruik van mdma onderzoekt. In 2020 concludeerden achttien wetenschappers van de ‘Denktank MDMA-beleid’ dat gereguleerde productie en verkoop van xtc de beste beleidsoptie is voor milieu en gezondheid. Twee weken geleden verscheen van de onafhankelijke adviesraad Denkwerk, die maatschappelijke vraagstukken onderzoekt, het rapport Drugs de Baas. Daarin stellen zij dat het reguleren van xtc het beste alternatief is om drugscriminaliteit te bestrijden. In het Utrechts coalitieakkoord schrijft het gemeentebestuur dat het een betere balans nastreeft tussen regulering en bestraffen van xtc-gebruik, en het gemeentebestuur van Amsterdam initieert een pilot met gereguleerde verkoop van mdma.

Blaastest ja of nee?

‘Zou je een blaastest willen ondergaan voordat je xtc aanschaft in een club?’ Als de bezoeker van Club X in de kelder van de xtc-winkel (anoniem) een illegaal drugslab is gepasseerd en een reeks vragen heeft beantwoord, ontvangt hij een muntje waarmee hij een doosje fictieve xtc-pillen uit een automaat kan trekken. Zodra het doosje eruit valt, verandert de muziek die door de kelder schalt.

‘Wij stellen allemaal vragen waar je als beleidsmaker niet omheen kunt als je serieus met dit onderwerp bezig bent’, zegt directeur Busz. ‘In dit museum maken we heel tastbaar voor beleidsmakers aan welke knoppen je kunt draaien als je gaat reguleren. Daarmee heb je controle, kun je het gebruik sturen. Dat kun je op een illegale markt niet.’

De directeur is, samen met Vincent Schoutsen van kunstcollectief Het Uitvindersgilde en fotograaf Corné van der Stelt, medebedenker van deze ‘wetenschappelijke kunstuiting’. Ze raakte als programmamanager bij Mainline ooit geïnspireerd door het succesvolle Nederlandse beleid waarmee het heroïneprobleem in de jaren negentig werd bestreden. ‘Die gezondheidsbenadering van spuitomruil, methadonprogramma’s, gebruikersruimten, hulp bij huisvesting en decriminalisering bleek effectiever, menselijker en goedkoper dan het in en uit de gevangenis gooien wat je nog steeds in veel landen ziet. Nog steeds kent het drugsbeleid veel verliezers, zoals jongeren die in de drugscriminaliteit worden getrokken. Volgens Poppi kan ook voor hen een andere benadering gunstig zijn.’