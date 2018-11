Gele hesjes veroorzaken rellen in Parijs: minister van Binnenlandse Zaken wijst naar extreemrechts

Het moest het tweede hoofdstuk worden voor de gele protestbeweging die de afgelopen week honderdduizenden Fransen op de been bracht. Na de ‘landelijke blokkade tegen de stijging van de brandstofprijzen’ van vorige week zaterdag was dit keer een ‘totale blokkade’ van Parijs het doel.

In vergelijking met de massale mobilisatie van vorige week valt de opkomst laag uit. Om drie uur ’s middags waren er in Frankrijk iets meer dan 80 duizend demonstranten op de been. Afgelopen zaterdag werd er in totaal door zo’n 282 duizend mensen geprotesteerd. De Franse politie heeft in Parijs en in andere steden in totaal 130 relschoppers aangehouden.

Opvallender nog dan de relatief lage opkomst is de rappe radicalisering van de beweging. Vanaf de vroege ochtend gooien enkele honderden actievoerders stenen en andere projectielen naar de politie, die de betogers met traangas en waterkanonnen uit elkaar probeert te drijven. Op de Champs Elysées proberen relschoppers de politie tegen te houden door in allerijl barricades te bouwen van dranghekken en betonblokken. Plantenbakken en andere objecten worden in de fik gestoken.

‘Extreemrechtse oproerkraaiers’

De grimmige sfeer vormt een groot contrast met het protest van vorige week zaterdag. Grootschalige gewelddadige rellen bleven toen zo goed als uit. In de Facebookgroepen waar de protesten werden aangekondigd benadrukten de initiatiefnemers steeds het vreedzame karakter van de beweging.

Dat de betoging nu toch is geëscaleerd, komt volgens de Franse regering door de inmenging van extreemrechtse actievoerders. Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, zei dat er sprake is van ‘een mobilisatie van extreemrechtse oproerkraaiers die gehoor geven aan een oproep van Marine Le Pen’.

De Franse regering had de gele hesjes toestemming gegeven voor een manifestatie op de Champs de Mars, de open vlakte aan de voet van de Eiffeltoren. Veel actievoerders lieten blijken niet van zins te zijn die stalorders op te volgen. Ze wilden gehoord worden door Macron, en dus dicht bij het Elysée protesteren, was de teneur op de sociale media. Op de uitgestrekte Champs de Mars oogt een groep van duizenden mensen bovendien nogal klein, redeneerden de gele hesjes.

Le Pen, oppositieleider van het radicaal rechtse Rasseblement National, vroeg zich op Twitter af waarom de demonstranten niet op de Champs Elysées mochten demonstreren. Ze deed evenwel geen oproep om dat toch te doen. Dat Castaner met een beschuldigende vinger naar haar wijst, kan worden beschouwd als een poging de gele hesjes-oproer te politiseren.

De actievoerders presenteerden zich nadrukkelijk als apolitiek. Hun protest zou een spontane cri de coeur zijn van ‘gewone’ burgers tegen de hoge belastingdruk. Castaner probeert dat beeld te doen kantelen, en er in de beeldvorming een politieke strijd tussen extreemrechts en de regering-Marcon van te maken.

‘De minister zou willen dat dit alleen een betoging van extreemrechts was’, schreef de uiterst linkse politicus Jean-Luc Mélenchon op Twitter. ‘In werkelijk is dit een massale manifestatie van het volk.’ Of de gewelddadige relschoppers die die manifestatie ontsieren inderdaad uit extreemrechtse hoek komen, is nog onduidelijk.