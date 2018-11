Gele hesjes-protest Brussel loopt uit de hand

De demonstratie begon vrijdag eind van de ochtend rustig met zo’n tweehonderd betogers maar werd gewelddadig toen de groep in aantal was verdubbeld en werd tegengehouden in het centrum waar de gebouwen van de regering en de Europese instellingen staan. Betogers gooiden met stenen naar de agenten, staken twee politiebusjes in brand en richtten andere vernielingen aan. Er zijn zeker zestig betogers aangehouden, waarvan enkelen strafrechtelijk zullen worden vervolgd.

Minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken noemde de rellen op Twitter ‘schandalig’. Hij sprak van ‘onbegrijpelijk geweld tegen agenten die hun best doen burgers en samenleving te beschermen’. Premier Charles Michel zei op Twitter dat de relschoppers gestraft moeten worden voor het ‘onacceptabele geweld in Brussel’.

De protestbeweging die is over komen waaien uit Frankrijk, lijkt in België leiderschap te ontberen. Aanhangers van de gele hesjes-beweging zouden via persbureau Belga hebben laten weten afstand te nemen van de rellen. ‘Dit is niet de beweging van de gele hesjes. Wij willen niet deelnemen aan dergelijke gewelddadigheden. We weten niet waar deze mensen vandaan komen. Het is zoals bij een voetbalwedstrijd, dan weet je ook niet waar die hooligans plots vandaan komen’, aldus een woordvoerder.

Vrees voor extreem links en rechts

De ‘gele hesjes’ protesteren net als in Frankrijk tegen de hoge brandstofkosten maar ook tegen de stijgende kosten voor levensonderhoud in het algemeen, lage salarissen en pensioenen. Afgelopen dagen vonden al rellen in Wallonië plaats nadat gele hesjes een deel van een snelweg en het belangrijkste brandstofdistributiecentrum in Feluy hadden geblokkeerd. Ook hierbij distantieerden officiële gele hesjes zich van de relschoppers. Alom wordt gevreesd dat de beweging in België wordt gekaapt door extreem rechtse – of linkse actiegroepen.