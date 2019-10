Geldproblemen en -schandalen teisteren het Vaticaan

Paus Franciscus met naast hem aartsbisschop Nunzio Galantino, de man die de pauselijke administratie runt en 'geen reden tot financiële paniek’ ziet . Beeld LightRocket via Getty Images

Als het pontificaat van paus Franciscus faalt, schrijft Nuzzi in zijn boek Universal Judgement, zal het niet zijn vanwege de aanvallen van conservatieve katholieken of de wereldwijde afname van gelovigen, maar door ‘de financiële ineenstorting die steeds dichterbij komt’. De journalist baseert dat op drieduizend bladzijdes aan documenten die hij sinds 2013 heeft verzameld. Dat het Vaticaan volgens persbureau AP sinds 2015 geen begroting meer heeft gepubliceerd, wakkert de geruchten alleen maar aan.

Financieel wanbeleid, een daling van donaties, witwassen en corruptie zouden tot deze ineenstorting leiden. Aartsbisschop Nunzio Galantino, hoofd van de pauselijke administratie, ontkende de beschuldigingen en ziet ‘geen reden tot paniek’. Wel gaf hij toe dat er behoefte is aan een uitgavenoverzicht.

Over Nuzzi’s bewering dat het Vaticaan op een faillissement in 2023 afstevent is discussie mogelijk. Maar vrijwel zeker kampt de ministaat met financiële tekorten, mede veroorzaakt door de manier waarop het Vaticaan inkomsten genereert. De staat int geen belastingen maar ontvangt bijdragen van bisdommen, inkomsten uit populaire musea, donaties van gelovigen en geld uit onroerend goed.

Die laatste twee zorgen nu voor de grootste problemen. Door de seksuele misbruikschandalen zijn de wereldwijde donaties drastisch afgenomen, schrijft Nuzzi, met name uit de Verenigde Staten. De Pieterspenning, de jaarlijkse gift van miljoenen euro’s van katholieken aan Vaticaanstad, levert volgens Nuzzi elk jaar minder op.

Aankoop Londense wijk

The Financial Times schrijft bovendien dat zo’n 150 miljoen euro op een Zwitserse bankrekening van het Vaticaan gebruikt werd om een wijk in Londen te kopen. Deze controversiële aankoop, die resulteerde in een enorme winst voor de oorspronkelijke verkoper, werd gedaan onder leiding van kardinaal Becciu. Hij ligt onder vuur voor deze maar ook voor andere enorme uitgaven aan buitenlandse investeringen.

De Vaticaanse politie begon daarom begin oktober een intern onderzoek en viel twee belangrijke afdelingen binnen: de Autoriteit voor Financiële Informatie (AIF) en het Staatssecretariaat. Ze namen documenten en computers in beslag voor hun onderzoek. De Vaticaanse politie vermoedt witwassen, fraude en corruptie.

De vijf Vaticaanse medewerkers die betrokken zouden zijn bij deze wanpraktijken zijn geschorst, nadat Italiaans tijdschrift L’Espresso gelekte documenten over ze publiceerde. Ook bood Domenico Giani, de belangrijkste lijfwacht van de paus en tevens hoofd van de Vaticaanse politie, zijn ontslag aan. Hij is opgevolgd door Giuseppe Pignatore.

Pignatore was tot afgelopen mei hoofdaanklager van de rechtbank in Rome en speelde een grote rol in de Italiaanse strijd tegen maffiagroepen. Deze crimefighter moet nu orde op zaken stellen binnen het Vaticaan. Het lijkt de volgende stap van paus Franciscus om de katholieke kerk van binnenuit te hervormen.