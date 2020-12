Gelders dorpje wint slag om militaire radar: Defensie moet op zoek naar nieuwe plek

Op deze plek moest de militaire radar komen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het parlement nam dinsdag een motie aan waarin de regering wordt opgedragen een andere plek te zoeken voor de SMART L-radar, die Nederland moet beveiligen tegen aanvallen uit de lucht. Volgens de Tweede Kamer heeft Herwijnen nu al te maken met straling van een buienradar van het KNMI die vlakbij het dorp staat en van passerend scheepvaartverkeer op de Waal. Daar zou de militaire radar bovenop komen. De motie was ingediend door het CDA en mede ondertekend door ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP.

De bevolking van Herwijnen verzet zich tegen de komst van de militaire radar. De gemeente West Betuwe, waar Herwijnen onder valt, werkt er niet aan mee.

Volgens de Tweede Kamer kan de Gezondheidsraad niet uitsluiten dat radarstraling nadelige gezondheidseffecten kan opleveren voor omwonenden. Bovendien zijn er goede alternatieve locaties voor Herwijnen aangedragen, aldus het parlement.

Ruben ter Horst van de stichting ‘Niet nog een radar in Herwijnen’ reageert opgelucht. ‘Dit bewijst dat de politiek wél luistert naar burgers.’ Samen met een andere dorpsbewoner, Edwin Rijkse, heeft Ter Horst zich vastgebeten in het dossier en de strijd opgenomen tegen Defensie.

Volgens Rijkse en Ter Horst krijgt Herwijnen nu al genoeg radarstraling over zich heen en zou de militaire radar te dicht bij de huizen komen te staan. Een van de zaken die de bewoners zorgen baart is dat in het dorp met tweeduizend inwoners acht mensen de spierziekte ALS hebben opgelopen. Dat is 36 keer meer dan het landelijk gemiddelde. Volgens de tegenstanders kan dat te maken hebben met de jarenlange straling van radars dicht bij het dorp.

Defensie wilde de radar neerzetten op een terrein waar voorheen jarenlang een radar stond van de luchtverkeersleiding. Daarvan waren er twee bij Herwijnen. Op een van die twee locaties staat nu een KNMI-buienradar. De nieuwe militaire radar moet de huidige op de Veluwe, in Nieuw-Milligen, vervangen. Die is veertig jaar oud en aan vervanging toe. Volgens Defensie is Herwijnen de meest geschikte locatie.

Om de gemeente buitenspel te zetten, deed staatssecretaris Barbara Visser een beroep op de Rijkscoördinatieregeling. Daarmee kan het Rijk lokale autoriteiten aan de kant schuiven bij projecten van nationaal belang. De Kamer vindt ook dat het ministerie van Defensie niet goed heeft gecommuniceerd over de plaatsing van de radar met de gemeente en de inwoners van Herwijnen.