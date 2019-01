Geldboete voor verspreiden van duizenden antihomofolders in Amsterdam-West

‘Het krenken van anderen vanwege onder andere hun ras, godsdienst of seksuele geaardheid – kortom het wezen van een persoon – is onacceptabel’, stelt de Amsterdamse rechtbank vrijdag. De mannen, die afkomstig zijn uit Rotterdam en Den Haag, moeten iedere 500 euro betalen. Het openbaar ministerie had 40 uur taakstraf tegen de drie geëist.

In oktober 2016 ontving de politie 192 klachten en aangiften nadat de bewuste flyers bij duizenden inwoners van Amsterdam-West in de bus waren gedaan. Op het pamflet stonden aan de ene kant teksten uit de Koran (‘een gruweldaad’), de Bijbel (‘schandelijk’) en de Thora (‘walgelijk’). Op de achterkant stonden bij een foto van twee mannen met een kind enkele ‘feiten’ te lezen over homoseksuele ouders. Waaronder: ‘Het aantal kinderen die seksueel misbruikt worden door homoseksuele ouders is 29 procent (sic.).’

Zorgen

Tijdens de behandeling van de zaak kwamen begin december twee van de drie mannen opdagen. Zij stelden daar dat zij de flyers op eigen kosten ontwierpen en drukten omdat zij zich grote zorgen maakten over een Engelse adoptiezaak. Daar werden twee kinderen uit een katholiek Roemeens gezin uit huis geplaatst en ondergebracht bij een homoseksueel stel. Als belijdende moslims wilden ze met de flyers moslims, christenen en joden oproepen om zich te verzetten tegen het feit dat homoseksuelen kinderen uit religieuze milieus kunnen adopteren.

Zo’n oproep zou binnen de vrijheid van meningsuiting passen, stelden de advocaten van de mannen. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee. ‘Het religieuze debat over homoseksualiteit mag bestaan, mits dit met respect en zonder onnodig grievende en onware verwijzingen wordt gevoerd’, aldus de rechtbank. De officieren van justitie wilden geen geldboete eisen omdat zij bang waren dat anderen die voor de drie zouden kunnen betalen. Maar daarvoor is de rechtbank niet bang en dus houdt die zich aan de richtlijn om in dit soort zaken een geldboete op te leggen.