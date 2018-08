Geldboete van 300 euro voor opruiing tegen Sinterklaas

De politierechter in Utrecht heeft vrijdagmiddag activist Michael van Zeijl veroordeeld tot een geldboete van 300 euro wegens opruiing in een beladen zaak: de bedreiging van Sinterklaas door het gezicht van de actiegroep De Grauwe Eeuw, een extreem-linkse groep die strijdt tegen tekenen van kolonialisme en racisme in de samenleving.

‘Het is uw goed recht om het niet eens te zijn met Sinterklaas, maar dat is geen vrijbrief om zo’n bericht op internet te plaatsen’, aldus de rechter. Maar zij koos voor een lagere straf omdat Van Zeijl volgens haar te lang heeft vastgezeten.

Aanleiding was een tekst op Facebook, kort voor de intocht van Sinterklaas in Dokkum op 16 november vorig jaar. ‘We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Maw zonder twijfel morsdood. Zo kan de NPO geen onzinverhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af. (En van die irritante Flodder-acteur die Sinterklaas speelt).’

Volgens de officier van justitie was de acteur die als Sinterklaas optrad bang dat aan de oproep gehoor zou worden gegeven. Zij eiste vrijdagmiddag 120 uur werkstraf wegens opruiing met ‘een expliciete oproep tot moord en doodslag’.

Tegenstanders van Zwarte Piet hebben zich verzameld in Dokkum op 2 december 2017, twee weken na de intocht, om te demonstreren voor vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht. Foto ANP

Besloten Facebookpost

Activist Michael van Zeijl (37) bleeft erbij, ook bij de rechtbank dat die tekst op Facebook als een grap was bedoeld. Maar acteur Stefan de Walle voelde zich die dag van de intocht in Dokkum ernstig bedreigd. Hij deed aangifte tegen Van Zeijl.

Van Zeijl noemt de beschuldiging van opruiing ‘vergezocht’. De tekst was volgens hem geplaatst op een besloten Facebookgroep waar maar een handjevol mensen toegang tot heeft, als een reactie op een post van iemand. ‘Dat jullie dit er uitpikken. Dat is tekenend voor Nederland.’

Maar volgens het Openbaar Ministerie was de tekst wel degelijk openbaar te lezen op sociale media. Op 31 oktober had de gemeente Utrecht bij de politie gemeld dat het lezen van dit bericht op hen verontrustend overkwam. ‘Deze tekst levert zeker geen bijdrage aan het maatschappelijk debat’, zei de officier van justitie.

De politie heeft Van Zeijl 15 november aangehouden en pas 19 november vrijgelaten, na de intocht van Sinterklaas. Zijn advocaat noemt deze vrijheidsbeneming onrechtmatig. Zij vindt dat er geen sprake is van opruiing, omdat het volgens haar geen in de openbaarheid gedane uiting betreft. ‘Ik zie alleen screenshots van het bericht. Zelf kan ik het bericht niet lezen op Facebook, want het is een afgeschermde pagina. Iemand anders heeft het bericht doorgeplaatst op een pro-pietenpagina en het bericht openbaar gemaakt. Hij had niet kunnen voorzien dat het bericht openbaar zou worden. Mijn cliënt wordt in de media gevaarlijk en knettergek genoemd op basis van een screenshot van een pagina waaraan hij niet heeft meegewerkt.’

Volgens de rechter heeft de advocaat niet voldoende aannemelijk kunnen maken dat het opsluiten onrechtmatig was. ‘Wel heeft het veel te lang geduurd. Dat is een vormverzuim. Maar niet zodanig ernstig dat hij geen eerlijk proces heeft gehad.’