Geld verdienen met je e-auto? Nog even geduld

Een elektrische Nissan wordt opgeladen aan een laadpaal op een parkeerplaats. Beeld ANP

Elektrisch rijden duur? Wie een elektrische auto rijdt, en een huis heeft met een oprit, en een slimme laadpaal en zonnepanelen op het dak en ook nog een dynamisch stroomcontract, kan in de toekomst 2.000 euro per jaar verdienen als de accu uit de auto wordt gebruikt als overlooppolder voor zelf opgewekte groene stroom.

Dat zit zo: laad op momenten dat elektriciteit goedkoop is (als de zon schijnt of als het flink waait) de accu in de auto vol, en ontlaad de accu op momenten dat elektriciteit weer duurder is (meestal rond een uur of vijf als Nederland thuiskomt en elektrisch gaat koken, en als het minder alerte volksdeel de e-auto aan de stekker hangt). Dankzij de enorme accu kunnen bezitters van een e-auto profiteren van dit prijsverschil.

Burgers zonder zonnepanelen, maar met een dynamisch stroomcontract, waarmee de stroomprijs per uur varieert, kunnen dit spel trouwens ook spelen.

Er zitten dus nogal wat voorwaarden geklonken aan dit mooie vooruitzicht dat dinsdag werd geschetst door energiebedrijf Zonneplan. De belangrijkste is waarschijnlijk: er zijn nog geen auto’s die met voldoende vermogen elektriciteit uit de accu kunnen terugleveren aan de woning.

Inmiddels zijn de eerste auto’s die dat wel kunnen al te koop, en de sector verwacht dat de technologie halverwege het decennium voldoende is ontwikkeld om grootschalig elektrische energie te kunnen overhevelen tussen auto en woning.

Zoals zo vaak bij mooie vooruitzichten geldt: nog even geduld.