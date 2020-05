Geld terug na reisannulering? Waar staat de consument?

Reizigers met mondkapjes maandag op luchthaven Schiphol. Beeld Evert Elzinga / ANP

Dat zegt de brancheorganisatie ANVR in een reactie op uitspraken van vicevoorzitter Margrethe Vestager dat de Comissie ‘vasthoudt aan de EU-wetgeving’. Er staan door de huidige crisis al 20 duizend banen op de tocht, aldus de ANVR.

Het ‘coronavoucher’ is de inzet van juridisch touwtrekken tussen Brussel en een deel van de lidstaten. Die landen willen de branche behoeden voor een lawine aan claims nu het vliegverkeer door de corona-uitbraak vrijwel tot stilstand is gekomen en vliegreizen er misschien nog twee, drie maanden niet inzitten.

Waar zijn Nederlandse consumenten aan toe?

Wie een ticket heeft geboekt en van de luchtvaartmaatschappij te horen krijgt dat de vlucht is geannuleerd, heeft volgens Europees recht drie opties: een omboeking, een tegoedbon of terugbetaling. Vliegmaatschappijen die vluchten cancelen, moeten hun klanten binnen zeven dagen een andere vlucht aanbieden, of hun geld terugstorten.

Nederland en elf ander EU-lidstaten willen die laatste verplichting tijdelijk opschorten. Om de luchtvaartsector te ontzien, dringen de twaalf er bij de Europese Commissie op aan dat consumenten een voucher krijgen. Woensdag liet de Deense commissaris Vestager weten te erkennen dat de luchtvaartmaatschappijen krap bij kas zitten, maar dat ook consumenten dat geld goed kunnen gebruiken, zeker als zij door de huidige noodtoestand hun baan hebben verloren.

Meestal is de afspraak dat er alsnog geld wordt teruggestort wanneer een voucher na een jaar nog niet is verzilverd. In de praktijk blijkt het lastig om in plaats van een voucher meteen geld terug te krijgen bij een geannuleerde vlucht. Luchtvaartmaatschappijen zeggen zich aan de Europese regels te willen houden, maar blijken onbereikbaar.

Ryanair zegt dat het bedrijf sinds medio maart 30 miljoen aanvragen heeft gehad voor terugbetaling. Onder gewone omstandigheden verwerkt het bedrijf er 10 duizend per maand, maar van de medewerkers op de claimafdeling is nog maar een kwart aan het werk. Consumenten die geld willen zien, zullen daar dus maanden op moeten wachten, aldus de Ierse prijsvechter. ‘Wie ons wil helpen die achterstand weg te werken, kan beter een voucher kiezen voor een latere reis.’

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) suggereerde twee weken geleden dat consumenten die een coronavoucher niet willen accepteren, altijd naar de rechter kunnen stappen. In Europees verband stelde ze voor een garantiefonds op te zetten, zodat consumenten niet hun geld kwijt zijn als hun reisorganisatie kopje onder gaat voordat zij hun voucher hebben kunnen verzilveren.

Dat laatste vinden organisaties als de Consumentenbond en de ANWB een goed idee, maar ze vinden ook dat de reisbranche de risico’s van geannuleerde vliegreizen niet bij de consument mogen leggen. Ze willen ook dat vouchers overdraagbaar zijn, zodat klanten dat tegoed kunnen doorverkopen. De Europese Commissie wil dit ook.

Vakantiegangers die voor de zomermaanden een vlucht hebben geboekt die (nog) niet is geannuleerd, hebben hooguit de mogelijkheid om binnen een beperkte periode de vlucht uit te stellen. Wie helemaal wil afzien van de vakantie, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, krijgt zijn geld niet terug.