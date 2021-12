Gekwalificeerde tolken en vertalers in verzet tegen aanbesteding en marktwerking in hun beroepsgroep

Fedde Dijkstra, links, is de woordvoerder van tolken die demonstreren voor de rechtbank in Arnhem voor een beter salaris en bescherming van hun beroep.

Ruim 90 procent van de registertolken en -vertalers ziet geen heil in de aanbesteding en marktwerking die het ministerie van Justitie en Veiligheid voor hun beroepsgroep in gang heeft gezet. Zij vrezen dat hiermee de kans op tolk- of vertaalfouten toeneemt, wat een bedreiging vormt voor de kwaliteit van de rechtsstaat.

Dat blijkt uit een representatieve enquête die de SP heeft gehouden onder 800 beëdigde tolken die ook als vertaler actief zijn en waarop 481 reacties kwamen. De ondervraagden vinden bovendien in overgrote meerderheid dat de vergoeding voor hun werkzaamheden ‘niet eerlijk’ is. Het onderzoek bevestigt de al langer levende onvrede over een stelselherziening, waartoe het kabinet enkele jaren geleden heeft besloten en die al tot demonstraties en stakingen leidde.

Naar aanleiding van een brief aan de Tweede Kamer van 3 december, waarin demissionair minister Ferd Grapperhaus de aanbesteding opnieuw verdedigt, beticht de Orde van Registertolken & -vertalers (ORT&V) de bewindsman van het verspreiden van ‘onwaarheden’. De ORT&V vertegenwoordigt de zogenoemde C1-tolken, die het hoogste taalvaardigheidsniveau hebben. Het tweede niveau is B2.

Volgens de ORT&V is aanbesteding helemaal niet nodig, als de overheid zelf de tolk- en vertaaldiensten zou verdelen. Alleen omdat het kabinet heeft besloten die verdeling door marktpartijen te laten doen, heeft zij zich de regels van de Aanbestedingswet op de hals gehaald. Bovendien heeft de overheid het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) opengesteld voor B2-tolken, volgens de minister omdat dat ‘wenselijk’ was. Met als gevolg dat, in plaats van dat de herziening tot een betere honorering zou leiden, de C1-tolken nu juist minder vaak worden ingeschakeld. Openstelling was juist helemaal niet wenselijk, volgens de ORT&V: ‘C1-tolken zitten werkloos thuis.’

Tarief uit 1981

Tijdens een Kamerdebat op 4 november stelde VVD-Kamerlid Ulysse Ellian aan de orde ‘dat tolken en vertalers, die onderdeel van de rechtsstaat zijn, eigenlijk slecht gehoord worden’. SP-Kamerlid Michiel van Nispen riep in herinnering dat tolken doorgaans een tarief uit 1981 krijgen (43,80 euro per uur) en vertalers zelfs een tarief uit 1963 (0,079 per woord). Volgens hem zou daarop niet marktwerking het antwoord moeten zijn, die tot een ‘prijzenoorlog’ gaat leiden, maar ‘een fatsoenlijke bodem’ in de honorering. Van Nispen: ‘De minister krijgt toch ook niet het tarief van zijn ambtsvoorganger uit 1963?’

Grapperhaus beriep zich in zijn antwoorden op het advies van ‘de parlementaire advocaat’ (de juridisch adviseur van de Tweede Kamer), die in 2020 aanbesteding noodzakelijk had geacht. ‘Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik er, hoewel ik een EU-fan ben, buitengewoon ongelukkig mee ben, maar het is nu eenmaal zo.’ Grapperhaus voegde daar nog aan toe: ‘Ik wil ook naar hogere tarieven.’ Hij zei te verwachten dat de aanbesteding vermoedelijk zal leiden tot tarieven van tussen de 60 en 70 euro per uur voor C1-tolken.

In de Kamerbrief van 3 december, een maand na het debat, schrijft Grapperhaus: ‘Als indicatie kan worden gegeven dat de gemiddelde vergoeding aan de tolk nu circa 50 tot 54 euro per uur bedraagt.’ Dat zou volgens hem een stijging van circa 10 procent zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Grapperhaus zegt ‘met aanvullende monitoringsgegevens’ de ontwikkelingen te zullen blijven volgen. ‘Ik begrijp dat bij deze complexe en omvangrijke transitie de effecten voor de beroepsgroep nog niet direct zichtbaar zijn en daardoor de onvrede voortduurt.’

Terwijl de minister waarneemt dat de stelselherziening ‘voorzichtig eerste positieve resultaten’ lijkt te geven, noemt de ORT&V deze juist ‘een catastrofe’. Op de agenda van de Tweede Kamer staat voor donderdag opnieuw een debat gepland over de tolken en vertalers.