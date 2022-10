‘Gekte uit woningmarkt’: prijsdaling en verdubbeling aantal te-koopborden

Een kijkdag voor geïnteresseerde huizenkopers. Beeld Pauline Niks

Dat blijkt uit kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM. Eind juni noteerden de makelaars nog een prijsstijging van 11 procent op jaarbasis. Dat is nu 2 procent, waarbij zich de laatste drie maanden dus een sterke prijsreductie voordeed. Met een daling van bijna 6 procent in een kwartaal is sprake van de grootste prijsdaling in drie maanden sinds 1995, toen de NVM begon met zijn metingen.

NVM-voorzitter Lana Gerssen spreekt in een persbericht van een ‘keerpunt op de woningmarkt’. De prijsdaling noemt zij wel relatief bescheiden, afgezet tegen de extreme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. De stijging van hypotheekrente, de energiekosten en de overige inflatie halen volgens haar nu ‘de gekte uit de markt’. Die noemt zij echter nog steeds gespannen, door de grote vraag naar woningen en het beperkte aanbod.

De markt voor nieuwbouwwoningen is in een jaar tijd ‘volledig omgeslagen’, aldus de NVM. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen nam met eenderde af in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar, onder meer door de hoge en nog steeds oplopende prijzen. Een gemiddeld exemplaar kost nu 496 duizend euro.

Grotere verkoopbereidheid

Het kabinet mikt op de bouw van tegen de 100 duizend woningen per jaar. Daar is ook veel vraag naar, mede vanwege het duurzamer karakter. In het derde kwartaal werden echter minder dan 10 duizend nieuwe huizen verkocht, het laagste aantal sinds 2014. Het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop staat liep op naar 15.500. Volgens de NVM stellen projectontwikkelaars nieuwe bouwprojecten daarom uit.

In de afgelopen drie maanden nam de verkoopbereidheid van huiseigenaren flink toe. Mogelijk wil een aantal van hen nog profiteren van de relatief hoge verkoopprijzen van dit moment, aldus de makelaars, bijvoorbeeld in afwachting van een nieuwbouwwoning. Het aantal aangeboden koophuizen steeg met 80 procent in vergelijking met een jaar geleden. Vooral sinds juli vond een versnelling plaats, met 24 procent méér nieuw aanbod dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Inmiddels staan er ruim 30 duizend woningen te koop bij NVM-makelaars.

In alle regio’s van Noord-Holland is sprake van meer dan een verdubbeling van het aanbod, behalve in Amsterdam en omgeving. Daar nam het aantal te koop staande huizen toe met 67 procent. Ook in Utrecht staan twee keer zoveel woningen te koop dan een jaar geleden. Die vergroting van het aanbod ging in Amsterdam en omstreken gepaard met een daling van het aantal verkopen met 8 procent op jaarbasis. In Rotterdam en omstreken was dat 12 procent. In enkele NVM-regio’s, zoals Zuidwest-Overijssel en Midden-Limburg was juist sprake van een stijging van verkopen, van meer dan 20 procent.

Overbieden op zijn retour

Kandidaat-kopers doen het inmiddels rustig aan. Een jaar geleden werd een te koop staande woning gemiddeld tien keer bezichtigd. Dat aantal is gedaald naar vijf. De hoeveelheid biedingen liep terug van gemiddeld 3,2 in januari naar 2,2 in juli. Het aantal verkopen groeide de laatste maanden dan ook niet mee. Dat bleef steken op 32.500 op kwartaalbasis, een kwart minder dan vorig jaar.

Ook het overbieden op de vraagprijs lijkt op zijn retour. Nog steeds gaat 64 procent van de verkochte woningen van de hand voor meer dan de vraagprijs. In het vorige kwartaal was dat nog 82 procent. Het gemiddelde verschil tussen vraag- en verkoopprijs liep echter sterk terug, tot 3 procent. De gemiddelde vraagprijs steeg nog wel, naar 503 duizend euro. Dat is 8,3 procent meer dan twaalf maanden geleden en 1,2 procent meer dan eind juni.

Meer informatie over de woningmarkt in uw regio vindt u op volkskrant.nl/huizenmarkt.

In de provincie Groningen stegen de vraagprijzen het hardst, met meer dan 15 procent in een jaar. In Haarlem en Den Haag is de stijging slechts 2 procent. In Amsterdam steeg de vraagprijs niet meer. De makelaars verwachten echter dat de vraagprijzen in heel Nederland zullen dalen, in lijn met de daling van de verkoopprijzen.

Woningen worden ook minder snel verkocht. In het eerst kwartaal van dit jaar was 92 procent van de woningen binnen drie maanden verkocht. In het afgelopen kwartaal was dit 78 procent. De prijsdaling van woningen is in heel Nederland te zien, op een enkele regio in het noorden na. Rond de hoofdstad is de prijsdaling het grootst. In bijvoorbeeld de IJmond en Haarlem daalden de prijzen met 8 tot 9 procent.