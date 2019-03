Gekibbel tussen NS en Prorail over stijging van aantal gestrande treinen

Beeld Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Ruim 2.500, zegt Prorail, en dat zijn er 30 procent meer dan in 2017. We kunnen niet zeggen hoeveel, luidt het verweer van de Nederlandse Spoorwegen, maar de cijfers van Prorail kloppen niet.

De jongste wrijving tussen Prorail en de NS lijkt zich vooral te richten op de kwestie wanneer er sprake is van een gestrande trein. ‘Het cijfer van 2.500 laat zien hoe vaak onze afdeling incidentenbestrijding in actie komt omdat een trein tot stilstand is gekomen. Dat kan leiden tot wegslepen of evacueren naar een andere trein of met bussen. Of de machinist komt alsnog tot een oplossing’, zegt een woordvoerder van Prorail.

Prorail kan niet verklaren waarom het aantal gestrande treinen dat leidt tot actie van zijn kant zo sterk is gestegen – van 1.910 in 2017 tot 2.547 vorig jaar. ‘Dat houden we niet bij. Wij zorgen alleen maar voor dat de reizigers verder kunnen. De oorzaak voor de stijging moet de NS weten.’

Meer treinen op tijd

Maar bij de Nederlandse Spoorwegen moeten ze het antwoord schuldig blijven. Het cijfer van Prorail omvat volgens de vervoerder ‘uitgevallen treinen, stilgevallen treinen (kort en lang), gestrande treinen, defecte treinen, opgeheven en geëvacueerde treinen, en die lopen nu door elkaar.’ Een opsplitsing door de NS zit er niet in. ‘Nog meer cijfers maken de boel alleen maar onoverzichtelijker.’

‘We herkennen ons niet in de statistieken over het aantal strandingen’, zegt een woordvoerder wel. Ze verwijst naar het gestegen punctualiteitscijfer: in 2018 kwam 92,6 procent van de reizigers binnen de afspraken met de overheid op zijn bestemming aan, oftewel met geen of minder dan 5 minuten vertraging. In 2017 was dat 91,6 procent. Dat lijkt niet te stroken met de constatering dat meer reizigers in stilstaande treinen komen te zitten, wil de NS maar zeggen.

De NS stelt ook dat het aantal uitgevallen treinen volgens berekeningen van Prorail vorig jaar juist afnam. Dat daalde van 2,9 procent in mei vorig jaar naar 1,9 procent vorige maand, gemiddeld dus 2,4 procent. Op 5.200 treinen die elke dag Nederland doorkruisen zijn dat nog altijd 124 uitvallers. Daaronder zouden zich de 6 á 7 treinen kunnen bevinden die Prorail gemiddeld elke dag wegsleept, met of zonder passagiers.

Volgens Prorail blijft de vertraging voor de gestrande reizigers in 84 procent van de gevallen beperkt tot minder dan een uur, en wordt 15 procent tussen de 1 en 2 uur ‘verder vervoerd’. In 1 procent van de strandingen zitten passagiers langer dan twee uur opgesloten in de trein.

Overigens benadrukken de NS en Prorail dat de onderlinge verhoudingen niet lijden onder het verschil van inzicht. ‘We hebben prima contact.’