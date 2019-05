Geïrriteerde Michael P. vraagt om strafvermindering aan het Hof

Advocaten Niels Dorrestein (L) en Sander de Korte (R) van Michael P. komen aan bij het gerechtshof in Arnhem voor het hoger beroep in de strafzaak tegen Michael P., die veroordeeld is voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Beeld ANP

‘Ik heb haar niet bewust van het leven beroofd.’ Michael P. (29) verheft zijn stem als de advocaat-generaal en de voorzitter van het Hof blijven doorvragen hoe hij Anne Faber om het leven heeft gebracht. Zij hebben duidelijke twijfels bij de verklaringen van P. Die blijft dinsdag ook in het hoger beroep van zijn rechtszaak in het gerechtshof in Arnhem volhouden dat hij haar in paniek in een impulsieve handeling heeft gedood.

De voorzitter van het hof: ‘U doet net, zo lijkt het, of het u allemaal overkomt. Anne geeft een schreeuw en dan steekt u haar. Maar dat is toch niet per ongeluk, zo’n haal in de nek?’

P., geïrriteerd: ‘Dat is hoe ik met situaties omga. Mensen kijken me aan, zeggen wat, ik handel. Ik handel eerder dan ik erbij nadenk.’

De advocaat-generaal: ‘U had haar kunnen laten gaan, toen u haar over het hek tilde van de vliegbasis Soesterberg. Maar dat deed u niet. En waarom had u haar telefoon al kapotgemaakt meteen nadat u haar trof in het bos? Uit niets blijkt toch dat u van plan was haar te laten gaan?’

P., met luide stem: ‘Ik wilde haar laten lopen. Hoe kan ik het voor u aantonen?’

Het is een zaak die tot veel commotie heeft geleid, en tot hevige gevoelens van onrust in de maatschappij. Op 29 september 2017 bracht P. Anne Faber (25) om het leven, nadat hij haar had verkracht. Hij deed dat in de buurt van de forensisch psychiatrische kliniek waar P. toen verbleef, aan het einde van zijn gevangenisstraf voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010. In maart van dit jaar verschenen vernietigende rapporten van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De kern daarvan: de kliniek heeft nagelaten de maatschappij te beschermen tegen dergelijke gevaarlijke patiënten.

De rechtbank veroordeelde hem juli vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag: dat betekent dat hij haar heeft gedood om de verkrachting te verhullen. Hoewel de rechtbank er wel aanwijzingen voor zag, achtte zij moord met voorbedachten rade niet bewezen.

Michael P. ging in beroep omdat hij de straf te hoog vindt. Dinsdag toont hij zich voor het Hof aanzienlijk spraakzamer en feller dan tijdens de behandeling van de rechtbank. Toen was hij verdoofd van de medicatie, nu is hij ‘clean’, zegt hij zelf.

‘Ik heb veel onrecht ervaren over hoe die strafzaak in eerste aanleg is verlopen’, verklaart hij. ‘Er was zoveel druk van de politiek en de media dat de straf vooraf al vast lag. Ik hoop nu op eerlijke en onpartijdige rechters die zich niet laten beïnvloeden door de media, de maatschappij en de politiek.’

P. vertelt dat hij zich heeft geërgerd aan de officier van justitie in de rechtbank en de politiemensen die hem verhoorden. ‘Zij proberen het op een bepaald scenario aan te sturen, terwijl ik hen heb verteld hoe het is gegaan. Zij zijn er niet bij geweest, en dat maakt me kwaad.’

De straf die hem nu is opgelegd, beschouwt hij als uitzichtloos, levenslang. Als die in stand blijft, zal hij zelfmoord plegen, kondigt hij aan. ‘Aan pillen is wel te komen.’ 18 tot 20 jaar cel lijkt hem passender. De tbs-behandeling wil hij wel ondergaan, ‘voor de behandeling van mijn problematiek en voor de beveiliging van de maatschappij’.

Daarbij vindt P. het onterecht dat bij de strafoplegging niet heeft meegespeeld dat zijn aanhouding buitensporig hardhandig is verlopen. P. brak daarbij zijn schouder. ‘Ik ben gemarteld’, zegt P. dinsdag tegen de voorzitter van het Hof. ‘In Nederland gelden regels en rechten. Als ik de regels overtreed, krijg ik straf. Maar voor officieren van justitie en politiemensen zijn er geen consequenties als zij de regels overtreden. Dit is een vrijbrief voor alle arrestatieteams en officieren van justitie om maar te doen wat ze willen.’

‘Ik begrijp dat u soms geïrriteerd raakt, zegt de voorzitter van het hof. ‘Maar er zijn wel tegenstrijdigheden en daarover proberen wij duidelijkheid te krijgen. Is dit nu uw normale staat van zijn, nu u zonder medicatie bent?’

P.: ‘Ik houd me nog in. Ik had nog op u toe kunnen lopen en kijken hoe ver ik kon komen voordat de beveiliging bij me was.’

De psychiaters en psychologen die P. hebben onderzocht, kunnen in hun rapportages geen uitsluitsel geven over de vraag die ook in het hoger beroep centraal staat: had P. al meteen het plan om Anne Faber te doden? De deskundigen zeggen dat P. duidelijk moeite heeft zijn impulsiviteit en agressie te beheersen. Soms kan hij handelen in een waas van paranoïde gedachten. Maar ook valt op hoe antisociaal hij is, gespeend van empathie. P. is wel degelijk in staat planmatig en doelbewust te handelen. De deskundigen laten het oordeel hierover aan de rechtspraak.

De nabestaanden van Anne Faber vinden het verhaal van P. totaal ongeloofwaardig. ‘Zij is zo toegetakeld, ze moet gevochten hebben als een leeuw’, zegt advocaat Ruth Jager namens de ouders en de broer van Anne. ‘We moeten hem maar geloven, en als we dat niet doen, dan reageert hij hier voor het Hof boos en agressief. Maar we kunnen hem niet geloven. Hij heeft eerder verklaard dat hij een masker kan opzetten. Er zijn zo veel tegenstrijdigheden in zijn verhaal.’

Advocaat Sebas Diekstra spreekt namens de vriend van Anne Faber. Die kon het niet opbrengen bij de zitting van het hof aanwezig te zijn, wat hij eerder wel van plan was geweest. Door de immense media-aandacht voor de dood van zijn vriendin voelt het voor hem soms of zijn persoonlijke drama is gekaapt. ‘De samenleving moet eeuwig tegen deze man beschermd worden. Tegen deze man die zo veel mensen immense pijn heeft toegebracht.’

De zaak wordt vanmiddag voortgezet.