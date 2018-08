Geheim masterplan gemeente Westland mislukt: Polenhotel lijkt er alsnog te komen

Het college van Westland had het allemaal zorgvuldig uitgestippeld: in het diepste geheim zou ‘een gat in het bestemmingsplan’ worden gedicht waarmee de komst van een zogenoemd ‘Polenhotel’ in Maasdijk kon worden voorkomen. De gemeenteraad werd er zelfs voor teruggeroepen van vakantie. Nu blijkt dat het masterplan is mislukt: een gewiekste ondernemer was de politiek te slim af.

Opeens was Westland deze week landelijk in het nieuws. Mopperende raadsleden vroegen zich af waarom ze hun vakantie in allerijl moesten afbreken voor een ingelaste vergadering over een ‘spoedige reparatie in een urgente ruimtelijke kwestie’. Dat de vergadering ook nog eens achter gesloten deuren moest plaatsvinden, wekte extra irritatie.

Nu het stof in de gemeente is neergedaald, worden de contouren zichtbaar van wat een ongeëvenaard staaltje gemeentepolitiek had moeten worden. Recentelijk was het college er namelijk achter gekomen dat een fout in bestemmingsplan Honderdland Fase 2 ertoe zou kunnen leiden dat er in het dorp Maasdijk (5.800 inwoners) 2.000 arbeidsmigranten gehuisvest konden worden. Volgens het college ‘om verscheidene redenen een ongewenste ontwikkeling’.

In het geheim

Er was maar één oplossing, oordeelde het college: het bestemmingsplan zo snel mogelijk wijzigen. Dat moest in het geheim gebeuren, zodat ondernemers met bouwplannen niet alsnog snel een omgevingsvergunning zouden aanvragen die getoetst moest worden aan het oude bestemmingsplan. En het mocht al helemaal niet duidelijk zijn dat de wijziging plaatsvond om een Polenhotel te voorkomen.

Maar het wijzigen van een bestemmingplan kan niet binnen één dag. Eerst moet er een voorbereidingsbesluit worden genomen waarmee de ontwikkeling van het betreffende gebied tijdelijk wordt stilgezet. Dat voorbereidingsbesluit wordt pas van kracht als het is gepubliceerd in regiokrant Groot Westland.

Dinsdagochtend stuurde het college de tekst van het voorbereidingsbesluit alvast naar de krant, zodat het woensdag meteen kon worden gepubliceerd, tussen een bericht over een hondenuitrenplaats en een advertentie over woninginbraken tijdens vakantie. Dinsdagavond stemde de raad achter gesloten deuren in met het plan, zodat de publicatie door kon gaan. Alles volgens het draaiboek.

Voor niks

Maar woensdagavond, vlak voor de vergunningsdeadline, viel het plan alsnog in duigen. Om 22.45 uur kwam bij de gemeente een aanvraag binnen voor een omgevingsvergunning voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten. De moeite en het afbreken van de vakanties waren voor niks geweest.

Over de reden van mislukking wordt in Westland volop gespeculeerd. Raadsleden worden beschuldigd van lekken naar de pers. Het CDA vraagt de burgemeester zelfs om juridische stappen. En het Polenhotel? Dat lijkt er te komen. Tenzij de Westlandse politici een nieuw masterplan bedenken.