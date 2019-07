Gehandicapte student kan straks rekenen op 300 euro toelage: ‘Woonplaats mag niet meer uitmaken’

Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. De toeslag is een inkomensaanvulling voor gehandicapte studenten die niet in staat zijn zelf iets bij te verdienen om in hun onderhoud te voorzien. ‘Het mag voor de hoogte van je studietoeslag niet langer meer uitmaken in welke gemeente je woont’, aldus Van Ark. ‘Deze studenten verdienen allemaal een financiële steun in de rug. We willen dat ze hun studie kunnen afmaken.’

Daarmee trekt het kabinet opnieuw de teugels aan bij de uitvoering van de zogenoemde Participatiewet. Volgens die wet zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor uitkeringen voor ‘hun’ arbeidsgehandicapten. Ook moeten gemeenten hen aan werk helpen. Voor dat laatste is er de loonkostensubsidie die werkgevers kunnen krijgen als zij een gehandicapte in dienst nemen. Omdat bijna elke gemeente eigen regels opstelde voor deze subsidie, is dat lastig werken voor werkgevers. Daarom heeft Van Ark eerder al aangekondigd dat zij deze regels weer landelijk gaat stroomlijnen.

Minder dan vroeger

Volgens de Participatiewet kunnen gemeenten aan gehandicapten sinds 2015 een individuele studietoeslag geven om een opleiding te volgen. In de praktijk blijkt die toeslag veel minder vaak te worden toegekend dan vroeger. In 2014, toen de Rijksoverheid nog verantwoordelijk was, werd de toelage 6.500 keer toegekend. In 2017 deelden gemeenten de toeslag maar 1.400 keer uit.

Vroeger kregen de gehandicapten de toeslag min of meer automatisch, nu moeten zij die zelf aanvragen. Als de gemeente een toeslag toekent, zijn er ook enorme verschillen. De toeslag kan uitkomen op het het minimum van 30 euro per maand, maar ook – het andere uiterste – op 360 euro, zo meldde het ministerie eind vorig jaar. Het gemiddelde maandbedrag ligt op 110 euro per maand.

Dat wordt nu fors hoger met de nieuwe landelijke norm van 300 euro. De procedure voor aanvragen en toekennen wordt ook voor alle gemeenten hetzelfde. Van Ark wil dat dit voor 2021 met een wetswijziging geregeld is, maar zij hoopt dat gemeenten erop vooruit gaan lopen.