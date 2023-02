Gegijzelde in de gekaapte trein bij De Punt, maar toch een warm pleitbezorger voor Molukkers

George Flapper

In huize Flapper heerste een taboe op het woord ‘normaal’. ‘Wat is dan normaal?’, vroeg George geregeld aan zijn zoons in de vele filosofisch-maatschappelijke gesprekken aan tafel. ‘Het gaat er niet om wat normaal wordt gevonden, maar wat je zelf vindt.’ Jasper, zijn oudste zoon, zegt: ‘Die opvatting zag je sterk terug in zijn steun voor de Molukkers. De norm was toch een beetje: ze moeten zelf hun recht maar halen. Dat vond mijn vader onrechtvaardig.’

Dat Flapper het opnam voor de Molukse zaak was opmerkelijk, want hij was een van de 54 passagiers die in het voorjaar van 1977 werden gegijzeld in een trein bij De Punt. Hij was die maandagochtend 23 mei vanuit Zwolle op de trein gestapt naar Groningen, waar hij een tentamen wetenschapsfilosofie moest afleggen. Maar bij De Punt remde de trein plotseling hard af, waarna er een Molukker in de deuropening verscheen en riep dat de trein gekaapt was.

De gijzeling zou drie weken duren. Een ervaring, zo zei Flapper later, die hij nooit meer hoopte mee te maken, maar ook niet had willen missen. Jasper: ‘Hij zei altijd dat het onmogelijk is om drie weken in angst te leven. Op een gegeven moment werd de situatie, sorry voor het woord, normaal.’

Passagiers vertelden elkaar moppen, deden spelletjes en van kapingleider Max Papilaya kreeg Flapper tabak om pijp te roken. Tijdens de rookmomenten zei Flapper hem wat hij later in vele interviews zou herhalen: hij keurde de gijzeling af, maar had wel begrip voor de standpunten van de Molukkers. ‘In Nederland zijn de Molukkers in kampen gehuisvest. Hun militaire status is hun ontnomen en de belofte van terugkeer nooit waargemaakt.’

De gijzeling kende een bloedig einde: zes kapers en twee gegijzelden kwamen om het leven. Er was buitenproportioneel geweld gebruikt, vond Flapper, want er was geen sprake van een levensbedreigende situatie. Tot zijn verdriet zou de Nederlandse staat nooit erkennen dat de Molukkers bewust om het leven waren gebracht.

Flapper, opgegroeid in Slagharen, als zoon van een ondernemer, koos voor een studie psychologie, maar stopte daar na de kaping mee. Hij vond dat de gijzelaars door psychologen werden behandeld als een studieobject, niet als mensen. Hij knapte volledig af op zijn toekomstige vakgenoten en besloot de automatisering in te gaan.

Met zijn vrouw, van wie hij later scheidde, kreeg hij twee kinderen, die hij vrijzinnig opvoedde. ‘Ik mocht thuis bijvoorbeeld gewoon blowen van hem’, zegt Jasper. ‘Hij zei: ik heb liever dat je dat hier doet dan stiekem op straat, als ik er geen zicht op heb.’

In de vele gesprekken aan de keukentafel vroegen zijn zoons ook weleens of hij geen last had van het stockholmsyndroom, het fenomeen waarbij gijzelaars sympathie krijgen voor de gijzelnemers. Maar dat ontkende Flapper met klem. Hij had zich al ruim vóór de kaping verdiept in de Molukse zaak, zei hij.

Waar zijn broer nooit meer op het traject Zwolle-Groningen de trein zou nemen, hervatte Flapper zelf al snel weer het normale leven. Hij sloot zich aan bij de stichting Zelfbeschikking Molukken en Papoea’s, bezocht herdenkingen en gaf interviews. Toen hij rond 2007 steeds slechter ging zien als gevolg van suikerziekte, begon hij zich ook voor een andere groep in te spannen: de slechtzienden, onder meer via een radioprogramma en een podcast.

George Flapper overleed 13 december, plotseling, in zijn slaap, 74 jaar oud. Bij de condoleancedienst was Trientje Magdalena Solisa, vicepresident van de Zuid-Molukse regering in ballingschap, een van de bezoekers. Het zou zijn vader goed hebben gedaan, zegt Jasper: ‘Hij was een gijzelaar, maar geen slachtoffer.’