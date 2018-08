Gefrustreerde Trump neemt minister van Justitie Jeff Sessions weer onder vuur

....FISA abuse, Christopher Steele & his phony and corrupt Dossier, the Clinton Foundation, illegal surveillance of Trump Campaign, Russian collusion by Dems - and so much more. Open up the papers & documents without redaction? Come on Jeff, you can do it, the country is waiting! Donald J. Trump

Trump ergert zich al lange tijd aan Sessions. Hij verwijt de oerconservatieve minister dat deze beloofd heeft zich niet met het onderzoek naar de banden tussen de Trump-campagne en de Russen te bemoeien. Trumps ergernis borrelde deze week weer op, nadat zijn vroegere advocaat Michael Cohen het op een akkoordje met justitie had gegooid en zijn baas liet vallen. Tegelijkertijd werd Trumps vroegere campagneleider Paul Manafort schuldig bevonden aan belastingontduiking.

In een vraaggesprek met Fox News haalde Trump weer uit naar Sessions omdat hij zich had teruggetrokken uit het Rusland-onderzoek. ‘Eerst nam hij de baan aan en toen zei hij: Ik ga me terugtrekken. Wat voor man is dat?’, vroeg de president. ‘Ik heb een minister benoemd die nooit echt de leiding heeft genomen over het ministerie van Justitie.’

Politieke overwegingen

Tot dan toe liet Sessions de schimpscheuten van de president steeds langs zich heen gaan, maar dit keer sloeg hij terug. ‘Zolang ik minister van Justitie ben, zal het ministerie van Justitie zich in zijn werk nooit laten beïnvloeden door politieke overwegingen,’ liet hij in een verklaring weten.

‘Jeff, dat is GEWELDIG, precies wat iedereen wil’, reageerde Trump vrijdagochtend pesterig. ‘Dus neem nu alle corruptie in het ‘andere kamp’ onder de loep, ‘inclusief de verwijderde e-mails, de leugens en lekken van Comey, de belangenverstrengeling van Mueller, McCabe, Strzok, Page, Ohr..het afluistermisbruik, Christopher Steele en zijn corrupte nep-dossier, de Clinton Stichting, het illegale bespioneren van de Trump-campagne, de samenwerking van de Democraten met de Russen ...en nog veel meer.’

“Department of Justice will not be improperly influenced by political considerations.” Jeff, this is GREAT, what everyone wants, so look into all of the corruption on the “other side” including deleted Emails, Comey lies & leaks, Mueller conflicts, McCabe, Strzok, Page, Ohr...... Donald J. Trump

In een andere tweet beschuldigde hij het ministerie ervan dat het niet achter Hillary Clinton aan gaat, maar wel achter een voormalige medewerkster van de geheime dienst NSA die vijf jaar cel kreeg wegens het laten uitlekken van ‘geheime’ informatie over de Russische inmenging in de verkiezingen. ‘Dat is ‘klein bier’ vergeleken bij wat Hillary Clinton deed. Zo oneerlijk Jeff, met Twee Maten meten!’

‘Sessions de laan uit’

In Washington wordt druk gespeculeerd of Trump misschien van plan is Sessions de laan uit te sturen. Vorig jaar stond hij ook op het punt de voormalige senator uit Alabama af te zetten en hem te vervangen door iemand die speciaal aanklager Mueller in toom kan houden. Vooraanstaande Republikeinen waarschuwden hem toen dat zij dan de benoeming van een nieuwe minister zouden saboteren, zodat Trump zou komen te zitten met de tweede man op Justitie: Rod Rosenstein. Dat is nu juist de man die Mueller tot ergernis van Trump tot speciaal aanklager heeft benoemd.

De sfeer lijkt nu iets veranderd. Opvallend was dat de Republikeinse senator Lindsey Graham, die vorig jaar nog fel tegen was, nu wel open leek te staan voor het idee dat Trump Sessions na de Congresverkiezingen van november dit jaar vervangt door een nieuwe minister.

Ook senator Bob Corker, een criticus van Trump die komend jaar uit de Senaat vertrekt, zei de indruk te hebben dat de president daarop aanstuurt. ‘Het is duidelijk dat hij na de verkiezingen iemand zal kiezen die doet wat hij wil...We zijn op een treurig moment in de geschiedenis van ons land aangekomen’.

Sinds het Watergate-schandaal als gevolg waarvan president Nixon moest aftreden is het gebruik dat het Witte Huis zich niet bemoeit met het beleid van het ministerie van Justitie.