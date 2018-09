Gefrustreerde jihadgangers zijn een bekend fenomeen in westerse landen

De 34-jarige verdachte Hardi N., die volgens het OM de spil is van de donderdag opgerolde terroristencel, werd flink in de gaten gehouden na zijn poging tot uitreizen naar Syrië. Er moest ‘ernstig rekening mee worden gehouden’ dat hij een misdrijf zou kunnen plegen waarbij slachtoffers zouden kunnen vallen. N. blijkt niet de eerste gefrustreerde jihadganger die een aanslag beraamde.

CANADA: 2014, Martin Rouleau-Couture

De 25-jarige Canadees Martin Rouleau-Couture overreed op 20 oktober 2014 twee soldaten buiten een overheidsgebouw in Quebec. Eén van de soldaten overleed, de andere raakte zwaargewond.

Rouleau-Couture werd eerder op een Canadese luchthaven gearresteerd toen hij poogde naar Turkije te reizen, een gebruikelijke tussenstop voor uitreizigers naar Syrië. Zijn paspoort werd door de autoriteiten ingenomen onder verdenking dat hij aan terroristische activiteiten wilde deelnemen. Vanwege gebrek aan bewijsmateriaal kreeg hij geen gevangenisstraf, maar werd hij onder een surveillanceprogramma van de politie gezet.

Op 9 oktober 2014 had Rouleau-Couture nog een afspraak met de politie, die uit het gesprek opmaakte dat het een goede kant opging met zijn de-radicalisering. Elf dagen later pleegde hij zijn door IS geïnspireerde aanslag.

Een Canadese politieagent onderzoekt een over de kop geslagen auto in Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec op 20 oktober 2014. Foto REUTERS

GROOT-BRITTANNIË: 2018, Safaa Boular

De 18-jarige Safaa Boular werd in augustus schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag op het British Museum in Londen. Ze kreeg een gevangenisstraf van dertien jaar opgelegd.

Boular behoorde samen met haar zus en moeder, die allebei een maand eerder werden veroordeeld, tot de eerste volledige vrouwengroepering van IS in Engeland.

In 2014 probeerde Boulars oudere zus Rizlaine uit te reizen naar Syrië, maar zij werd in Istanbul tegengehouden. In 2016 ontnam de Engelse politie het paspoort van Safaa, onder verdenking dat ook zij zou naar Syrië wilde uitreizen. Vervolgens werd zij door haar Syrische liefde Naweed Hussain aangespoord een aanslag op het British Museum te plegen. De geheime dienst MI5 onderschepte de communicatie tussen de twee en arresteerde haar.

VERENIGDE STATEN: 2015, Elton Simpson

Een agent verzamelt bewijsmateriaal in Garland, Texas op de plaats waar Simpson en Soofie het vuur opende op de politie. Foto EPA

Elton Simpson opende samen met Nadir Soofie op 3 mei 2015 het vuur op de politie buiten op de parkeerplaats van het Curtis Culwell Centrum in Garland, Texas. In het gebouw werden spotprenten van de profeet Mohammed vertoond. Hoofdspreker van die dag was Geert Wilders. Een lokale agent raakte gewond, waarna Simpson en Soofie werden gedood door de politie.

Simpson probeerde eerder uit te reizen naar Somalië en Syrië. Hij stond op de ‘No Fly List’, een lijst van de Amerikaanse overheid met namen van mensen die geen toestemming hebben aan boord van een vliegtuig te stappen. Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War was de aanslag ‘geïnspireerd door IS’.

A USTRALIË: 2014, Abdul Numan Haider

Politie op de plaats delict waar de 18-jarige Abdul Numan Haider doodgeschoten werd nadat hij twee anti-terrorismeagenten neerstak. Foto Fairfax Media via Getty Images

Op 18 september 2014 werd de 18-jarige Abdul Numan Haider doodgeschoten nadat hij twee anti-terrorismeagenten neerstak buiten een politiebureau in Melbourne. Kort daarvoor was Haiders paspoort door de Australische veiligheidsdiensten onbruikbaar gemaakt, omdat werd vermoed dat hij zich wilde aansluiten bij IS in Syrië.

Haider ging naar het politiebureau om zijn onbruikbaar gemaakte paspoort te bespreken. Toen twee agenten hem op de parkeerplaats buiten aanspraken, trok hij een mes. Hij sneed één agent in de arm, de andere in het gezicht en de borst. Daarna werd Haider door de eerste agent door het hoofd geschoten. Haider bleek een zwarte IS vlag bij zich te hebben.